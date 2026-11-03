Спустя 32 года раскрыл правду: почему Джон Гудман не хотел сниматься в "Флинстоунах"

Казалось бы, сыграть Фреда Флинстоуна в экранизации легендарного мультсериала – настоящая удача для любого актера. Но Джон Гудман, воплотивший на экране любимого персонажа миллионов зрителей, особого восторга от этой перспективы не испытывал. Более того, эта роль его немало напугала.

Как сообщает People, 74-летний актер признался в подкасте Happy Sad Confused, что изначально совсем не стремился сниматься в фильме "Флинстоуны", вышедшем на экраны в 1994 году.

Почему Джон Гудман не хотел играть Фреда Флинстоуна

По словам актера, предложение сыграть знаменитого доисторического героя вызвало у него больше страха, чем радости.

"Тогда это было не совсем то, чем я хотел заниматься", – признался Гудман.

Теперь актеру даже немного стыдно за свою реакцию. Он признал, что должен был быть более благодарным за такую возможность, однако в тот момент роль его пугала.

Фильм "Флинстоун" / Фото imdb



Впрочем, первые сомнения быстро отошли на второй план, ведь сам процесс съемок оказался на удивление приятным.

Гудман с теплотой вспомнил работу с Риком Моранисом, Элизабет Перкинс и Рози О'Доннелл. По его словам, актерская команда прекрасно проводила время вместе.

Особым событием для него стало знакомство с легендарной Элизабет Тейлор, сыгравшей тещу Фреда Флинстоуна.

Ранее Гудман рассказывал, что даже имел возможность поговорить с голливудской иконой о ее бывшем муже Ричарде Бертоне. Актер признавался, что никогда не надеялся лично встретить Тейлор.

Ранее мы показали кадры, на которых видно, как Гудман резко похудел.