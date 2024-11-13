Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание People. В материале узнаете, что известно о Джоне Красински.

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Что известно о Джоне Красински

Джон Красински известен благодаря своей роли в комедийном сериале "Офис". Актер сейчас является одним из самых известных и наиболее привлекательных мужчин Голливуда.

Кроме того, Джон Красински является мужем актрисы Эмили Блант, с которой они воспитывают двоих детей. Их пара уже давно получила известность благодаря гармонии в личной жизни и успешным карьерам.

Титул Sexiest Man Alive перешел к Кразински от Патрика Демпси, который получил это звание в прошлом году. Конечно, выбор Кразински не был единственным – среди финалистов также был 36-летний актер Глен Пауэлл.

Пауэлл, звезда популярной комедии "Люблю тебя ненавидеть" с участием Сидни Свени, имел значительную поддержку среди фанатов. В социальных сетях даже появился комментарий, в котором актер шутил, что победу у него "украли", и этот пост стал самым популярным среди всех, получив тысячи лайков.

Со всем тем, Джон Кразински, несомненно, останется в сердцах многих своих поклонников не только как талантливый актер, но и привлекательный мужчина с отличным чувством юмора.