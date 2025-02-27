Стало известно, кто сыграет легендарного Дамблдора в долгожданном сериале о Гарри Поттере

Поклонники вселенной Гарри Поттера могут радоваться новому этапу развития франшизы. Недавно стало известно, что один из главных персонажей серии – директор Альбус Дамблдор – нашел своего исполнителя в будущем сериале, создаваемом компанией HBO.

Американский актер Джон Литгоу, известен своим мастерством и многочисленными ролями в кино и телевидении, согласился на эту немаловажную роль. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание ScreenRant.

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Джон Литгоу сыграет Альбуса Дамблдора: что известно

Знаменитый американский актер Джон Литгоу, которому в этом году исполнилось 79 лет, официально подтвердил, что он присоединится к касте предстоящего сериала о Гарри Поттере.

Эта новость стала известна только через неделю после того., как появились слухи о том, что Литгоу якобы близок к заключению контракта на участие в проекте. Фанаты ждали официального подтверждения, и теперь, после заявления актера, все сомнения окончательно развеяны.

Это стало для меня полной неожиданностью. Мне только что позвонили из кинофестиваля Санденс и пригласили на еще один фильм, и это было непростое решение, ибо, боюсь, оно определит для меня последнюю главу моей жизни. Я очень взволнован,

– поделился актер.

Актер поделился, что на вечеринке по случаю завершения проекта ему будет около 87 лет, но он все-таки сказал "да".

Литгоу стал первым актером, утвердили на роль в сериале HBO. Ранее роль директора Хогвартса в фильмах исполняли покойные Ричард Гаррис и Майкл Хэмбон.