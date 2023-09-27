Ненавижу, когда наказывают актеров, – известный Джон Малкович вступился за россиян

Известный американский актер Джон Малкович выразил свое отношение к войне в Украине и сделал неоднозначное заявление по поводу своих российских коллег. Отметим также, что актер не поддерживает всеобщую идею "культуры отмены".

Звезда "Отверженных" уже не впервые выражает поддержку России. Несколько раз он посещал Москву, а в 2017 году Джон Малкович даже участвовал в съемках фильма русского режиссера Анны Меликян под названием "О любви. Только для взрослых".

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Известный актер Джон Малкович вступился за россиян

В разговоре с изданием "Спектр" Джон Малкович назвал войну "настоящим ужасом". Он поделился своим мнением, что все события, произошедшие за последние полтора года, "разрывают его сердце". По его убеждению, Россия и Украина должны найти общий язык и сесть за стол переговоров, чтобы завершить войну мирным путем. Однако актер не назвал Россию агрессоркой и не подчеркнул, что именно Россия напала на Украину.

Остается только надеяться, что серьезные люди найдут возможность сесть за стол переговоров и окончить этот ужас. Но пока, похоже, это не входит в стратегию ни одной стороны. Я был поражен, когда война в Украине началась, и все, что я наблюдаю в течение этих полутора лет, буквально разрывает меня,

– прокомментировал Малкович.

Джон Малкович / Onassis Foundation

Кроме этого, актер вступился за российских коллег и не понимает, почему их кенселят в мире. "Я ненавижу, когда шельмуют актеров, когда составляют черные списки. И, конечно, меня очень огорчает ситуация, в которой оказались актеры из бывшего Советского Союза. Фактически в течение 80 лет их исключили из мирового кинопроцесса, замкнутые за железным занавесом. И сейчас мы снова. вернулись к этой ситуации", – сказал актер.

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Малкович надеется, что после завершения войны в Украине он будет иметь возможность сотрудничать с российскими кинодеятелями: "Я с большим удовольствием вспоминаю наши съемки и свою работу с Анной Меликян. И не теряю надежды возобновить наши творческие контакты. Другое дело, что они невозможны, пока происходит война в Украине. И прежде всего я хочу, чтобы эта война как можно быстрее закончилась".