В этом году ведущий удачно пошутил с Джоном Синой. Смотрите видео, как они обыграли ситуацию, а также, почему американский реслер голышом объявлял результаты в номинации.
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Джон Сина голышом объявлял результаты номинации
Джимми Киммел вспомнил, как в 1974 году ведущий Дэвид Нивен пригласил легендарную актрису Элизабет Тейлор для объявления следующего лауреата Оскара, а на сцене появился голый правозащитник и представитель гей-сообщества Роберт Опель.
В этом году "по сценарию" ведущего на сцену должен был выбежать голый Джон Сина. Однако американский реслер пошутил, что это плохая идея. И все же ему пришлось голышом объявлять результаты номинации.
Курьезные ситуации на церемониях Оскара
В течение почти 100-летней истории кинопремии неоднократно находились на первых страницах СМИ, в том числе из-за крупных скандалов на своей сцене.
- Ошибочные победители
- Голый гей-правозащитник на сцене
- Уилл Смит ударил Криса Рока
- Оскорбление коренных народов Америки
- Неправильное произношение имени.