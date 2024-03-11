Цього року ведучий вдало пожартував з Джоном Сіною. Дивіться відео, як вони обіграли ситуацію, а також, чому американський реслер голяка оголошував результати у номінації.

Радимо Для весняних вечорів: 5 високорейтингових мінісеріалів з небанальним сюжетом

Джон Сіна голяка оголошував результати номінації

Джиммі Кіммел пригадав, як у 1974 році ведучий Девід Нівен запросив легендарну актрису Елізабет Тейлор для оголошення наступного лауреата Оскара, а на сцені з'явився голий правозахисник і представник гей-спільноти Роберт Опель.

Цього року "за сценарієм" ведучого на сцену повинен був вибігти голий Джон Сіна. Однак американський реслер пожартував, що це погана ідея. Та все ж йому довелось голяка оголошувати результати номінації.

Курйозні ситуації на церемоніях Оскара

Протягом майже 100-річної історії кінопремії неодноразово перебували на перших сторінках ЗМІ, в тому числі через великі скандали на своїй сцені.