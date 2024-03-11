Как 50 лет назад: Джон Сина голышом объявлял победителя Оскара-2024

На 96-й церемонии премии Оскара ведущий Джимми Киммел вспомнил инцидент, который произошел десятки лет назад. Тогда голый мужчина выбежал на сцену во время объявления результатов.

В этом году ведущий удачно пошутил с Джоном Синой. Смотрите видео, как они обыграли ситуацию, а также, почему американский реслер голышом объявлял результаты в номинации.

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Джон Сина голышом объявлял результаты номинации

Джимми Киммел вспомнил, как в 1974 году ведущий Дэвид Нивен пригласил легендарную актрису Элизабет Тейлор для объявления следующего лауреата Оскара, а на сцене появился голый правозащитник и представитель гей-сообщества Роберт Опель.

В этом году "по сценарию" ведущего на сцену должен был выбежать голый Джон Сина. Однако американский реслер пошутил, что это плохая идея. И все же ему пришлось голышом объявлять результаты номинации.

Скандальные ситуации на церемониях Оскара

В течение почти 100-летней истории кинопремии неоднократно были на первых страницах СМИ, в том числе из-за крупных скандалов на своей сцене.