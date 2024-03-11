Как 50 лет назад: Джон Сина голышом объявлял победителя Оскара-2024
На 96-й церемонии премии Оскара ведущий Джимми Киммел вспомнил инцидент, который произошел десятки лет назад. Тогда голый мужчина выбежал на сцену во время объявления результатов.
В этом году ведущий удачно пошутил с Джоном Синой. Смотрите видео, как они обыграли ситуацию, а также, почему американский реслер голышом объявлял результаты в номинации.
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Джон Сина голышом объявлял результаты номинации
Джимми Киммел вспомнил, как в 1974 году ведущий Дэвид Нивен пригласил легендарную актрису Элизабет Тейлор для объявления следующего лауреата Оскара, а на сцене появился голый правозащитник и представитель гей-сообщества Роберт Опель.
В этом году "по сценарию" ведущего на сцену должен был выбежать голый Джон Сина. Однако американский реслер пошутил, что это плохая идея. И все же ему пришлось голышом объявлять результаты номинации.
Скандальные ситуации на церемониях Оскара
В течение почти 100-летней истории кинопремии неоднократно были на первых страницах СМИ, в том числе из-за крупных скандалов на своей сцене.
- Ошибочные победители – во время церемонии в 2017 году Уоррен Битти и Фэй Данай, открыв конверт с названием победного фильма, объявили, что лучшим фильмом стал мюзикл "Ла-Ла Ленд". Позже оказалось, что возникла ошибка, и победителем должны были назвать фильм "Лунный свет".
- Голый гей-правозащитник на сцене – на сцену выбег голый Роберт Опель.
- Уилл Смит ударил Криса Рока – Крис Рок неудачно пошутил со стрижки жены Вилла Смита. За это актер дал ему пощечину.
- Оскорбление коренных народов Америки – в 1973 году Марлон Брандо, исполняя роль Вито Корлеоне в "Крестном отце", был номинирован на Оскар, но отказался от премии. Вместо него на сцену вышла представившаяся апачи Сашин Литтлфезер и зачитала заявление от актера, где объяснялся его отказ как протест против политики дискриминации индейцев.
- Неправильное произношение имени – Джон Траволта оказался в комической ситуации во время Оскара-2014. Актеру поручили пригласить на сцену певицу Идину Мензел для исполнения песни "Let It Go" из анимационного фильма "Ледяное сердце", однако он неправильно произнес ее имя.