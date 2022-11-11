Режиссером картины выступил Чад Стагелски, как и в трех предыдущих фильмах. В главную роль вернулся Киану Ривз.

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Что известно о "Джоне Вике"

Напомним, в первой части мы увидели, как Джон оставил успешную карьеру киллера ради счастливой семейной жизни. Однако после смерти жены он попадает в конфликт с сыном российского гангстера, который угнал его машину и убил собаку наемника. Поэтому в следующих двух частях Джон пытается отомстить, чтобы выжить.

Сюжет четвертой части долго держал в тайне. Впрочем, в одном интервью Чад Стахелски сказал, что в новой истории не стоит ждать счастливого финала. По словам Рина Саваяма, играющего роль Акиры, четвертая часть о Джоне Вике станет лучшим фильмом в серии, потому что в нем создатели перешли к совершенно новым масштабам.

Джон Вик раскрывает путь к победе над высшим столом. Но прежде чем он сможет обрести свободу, Вик должен столкнуться с новым врагом с мощными альянсами по всему миру и силами, которые превращают старых друзей во врагов,

– говорится в описании к трейлеру.

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Актерский состав

Кроме Киана Ривза, в картине сыграют:

Лоуренс Фишборн,

Лэнс Реддик,

Иэн Макшейн,

Рина Саваяма,

Дони Йен,

Билл Скарсгард,

Клэнси Браун,

Шамир Андерсон и другие.

Когда премьера в Украине

Ранее было известно, что фильм выйдет 26 мая 2022 года. В связи с пандемией релиз фильма переносили не раз. Теперь известно, что лента выйдет 24 марта 2023 года.