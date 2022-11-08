Первая часть "Ножей наголо" вышла в 2019 году и преуспела. Второй фильм будет снова сосредоточен на персонаже Дэниела Крейга, а сами постановщик и студия Lionsgate намерена сделать франшизу.

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В черной комедийной ленте рассказывалось о расследовании убийства писателя Харлана. Детектив подозревал и опросил всех членов семьи, которые могли иметь "зуб" на своего пожилого родственника. Режиссером ленты стал Райан Джонсон и для нового фильма он придумал новое расследование.

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Netflix заплатил 450 миллионов долларов за права на "Ножи наголо" второй и третьей частей. Это дало Райану Джонсону "огромный творческий контроль" над сиквелами. Бюджет каждого следующего фильма будет не меньше, чем у первого, то есть минимум 80 миллионов долларов будет потрачено на бюджет обоих фильмов.

В этом сиквеле фильма Райана Джонсона "Ножи наголо" детектив Бенуа Бланк отправляется в Грецию, чтобы разгадать тайну, связывающую новую группу подозреваемых.

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Кто сыграет во второй части "Ножей наголо"

Как и в первом фильме "Ножей наголо", так и во втором также будут представлены несколько громких имен Голливуда. В течение мая и июня 2021 медленно объявлялись имена тех, кто будет привлечен во втором фильме.