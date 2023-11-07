Это полный бред, – отец Анджелины Джоли раскритиковал публикации дочери о Палестине
Источник:Джон Войт
Джон Войт – отец Анджелины Джоли, американский актер, лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус". Войт записал видео, в котором осудил позицию своей дочери, призывавшей к прекращению огня в Секторе Газы.
Актер крайне возмущен публикациями своей дочери. Хотя Джон Войт не является активным пользователем инстаграмму, все же опубликовал на своей странице видео на фоне американского флага с объяснениями для Джоли и тех, кто ее поддерживает.
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Джон Войт эмоционально высказался о публикациях Анджелины Джоли
В частности, Войта сильно разозлили посты, в которых Джоли выражала обвинения в "умышленной бомбардировке палестинских семей", которые она опубликовала раньше.
Я очень разочарован тем, что моя дочь, как и многие другие, не имеет представления о Божьей чести, о Божьих истинах. Речь идет об уничтожении истории Божьей земли, Святой земли, Земли евреев. Израильская армия должна защищать свою землю, свой народ. Это война,
– сказал Джон Войт.
Оскароносный отец назвал сообщения своей дочери "абсолютными глупостью". Он также резко высказался против тех, кто одобряет ситуацию с "уничтожением евреев и христианства". По словам Джона Войта, Израиль не убивает невинных людей. А заставить всех так думать – это, по сути, есть в планах Хамаса.
Это абсолютная ложь, что Израиль убивает невинных людей. Заставить всех думать, что Израиль уничтожает палестинских детей – это на самом деле план ХАМАСа. И вы, дураки, называете Израиль причиной проблем? Вам нужно посмотреть на себя и спросить: "Кто я? Что я?",
– сказал актер.
В конце Войт добавил, что победа будет за Израилем.
"Израильский народ заботится о людях. Они любят, они заботятся – делают то, что непонятно для этих животных. Справедливость победит", – завершил мнение Джон Войт.
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