Это полный бред, – отец Анджелины Джоли раскритиковал публикации дочери о Палестине

7 ноября 2023, 10:30
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Джон Войт

Джон Войт – отец Анджелины Джоли, американский актер, лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус". Войт записал видео, в котором осудил позицию своей дочери, призывавшей к прекращению огня в Секторе Газы.

Актер крайне возмущен публикациями своей дочери. Хотя Джон Войт не является активным пользователем инстаграмму, все же опубликовал на своей странице видео на фоне американского флага с объяснениями для Джоли и тех, кто ее поддерживает.

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Джон Войт эмоционально высказался о публикациях Анджелины Джоли

В частности, Войта сильно разозлили посты, в которых Джоли выражала обвинения в "умышленной бомбардировке палестинских семей", которые она опубликовала раньше.

Я очень разочарован тем, что моя дочь, как и многие другие, не имеет представления о Божьей чести, о Божьих истинах. Речь идет об уничтожении истории Божьей земли, Святой земли, Земли евреев. Израильская армия должна защищать свою землю, свой народ. Это война,
– сказал Джон Войт.

Оскароносный отец назвал сообщения своей дочери "абсолютными глупостью". Он также резко высказался против тех, кто одобряет ситуацию с "уничтожением евреев и христианства". По словам Джона Войта, Израиль не убивает невинных людей. А заставить всех так думать – это, по сути, есть в планах Хамаса.

Это абсолютная ложь, что Израиль убивает невинных людей. Заставить всех думать, что Израиль уничтожает палестинских детей – это на самом деле план ХАМАСа. И вы, дураки, называете Израиль причиной проблем? Вам нужно посмотреть на себя и спросить: "Кто я? Что я?",
– сказал актер.

В конце Войт добавил, что победа будет за Израилем.

"Израильский народ заботится о людях. Они любят, они заботятся –  делают то, что непонятно для этих животных. Справедливость победит", –  завершил мнение Джон Войт.

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Автор: Ольга Паньків