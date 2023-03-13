Джонатан Ке Кван наиболее известен своими ролями в фильмах 1980-х годов "Болдуры" и "Индиана Джонс и храм судьбы". В 2023 году актер получил своего первого Оскара за роль Веймонда в ленте "Всё везде и сразу". В этом году это уже 9 награда актера за этот фильм, передает 24 канал.

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Джонатан Ке Кван не сдержал эмоций на сцене Оскара-2023

"Моей маме 84 года, и она дома смотрит", – сказал 51-летний актер, уже плача, когда поднимался на сцену. "Мама, я только что получил Оскар!", – продолжил он.

Эта победа стала второй для актера восточноазиатского происхождения в этой категории после триумфа покойного камбоджийского американца Хайна С. Нгора в 1984 году за "Поля смерти". Куан превзошел своих коллег-номинантов: Брендана Глисона ("Банши Инишерина"), Брайана Тайри Генри ("Дорога"), Джадда Гирша ("Фабельманы"), Барри Кеогана ("Банши Инишинина").



Джонатан Ке Кван / Фото inclubmagazine

В фильме Кван демонстрирует поразительную универсальность. Он играет несколько вариантов мужчины главного героя (которого играет Мишель Ео) на протяжении всей мультивселенной — трудолюбивого и скучного обычного парня; отважного воина боевых искусств; вежливого, утонченного из высшего общества.

"Всё везде и сразу": смотрите трейлер