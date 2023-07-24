Актер потерял сознание в своем гостиничном номере, где позже его нашли коллеги из группы Hollywood Vampires. Какая причина плохого самочувствия Деппа – пока неизвестно.

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Джонни Депп без сознания попал в больницу

Коллеги мгновенно среагировали и вызвали скорую помощь. 60-летний актер сейчас находится под наблюдением врачей. Один из инсайдеров издания Blikk предполагает, что Депп мог находиться под влиянием запрещенных препаратов.

Мы так много слышали, что Депп слишком много тусовался, он даже не мог выйти из гостиницы. Мы также слышали, что ему вызвали врача, чтобы проверить не было ли в его организме чего-либо запрещенного,

– сказал инсайдер.

Джонни Депп / Yahoo

Напомним, недавно распространялись слухи о том, что Джонни Депп якобы планирует посетить Москву осенью. Впрочем, информация оказалась фейковой: в близком окружении актера рассказали, что артист не намерен ехать в Россию.