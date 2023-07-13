Джонни Депп неожиданно обратился к россиянам после слухов о его визите в Москву: что он сказал

В сети распространяется информация, что Джонни Депп планирует приехать в Россию осенью. На фоне этих новостей артист обратился к россиянам и неожиданно пожелал им уберечься.

Кроме этого, актер поблагодарил российских зрителей за интерес к биографической драме с его участием "Фаворитка". Как пишут россияне, для этого Депп записал видеообращение.

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Джонни Депп обратился к россиянам

Запись с обращением Деппа показали на допремьерном показе фильма в Москве. В ролике актер сказал россиянам: "Это Джонни Депп. Большое спасибо, что нашли время посмотреть наш фильм "Фаворитка". Я им очень горжусь и надеюсь, что вы получите удовольствие. Берегите себя и до встречи", – сказал Депп.

Джонни Депп обратился к россиянам: смотрите видео

Что известно о фильме "Фаворитка"

Костюмированная драма "Фаворитка" с Джонни Деппом в главной роли открыла Каннский кинофестиваль. Этот фильм стал особенным для актера, ведь это была его первая большая роль после секс-скандала з Эмбер Герд.

Фильм рассказывает о жизни Жанны дю Барри, последней любовницы Людовика XV при Версальском дворе, после мадам де Помпадур. Сценаристами проекта выступили Майвенн и Тедди Люсси-Модест.

По сюжету, молодая девушка из рабочего класса, хоть и отличающаяся жадной чертой культуры и удовольствий, однако благодаря интеллекту и привлекательности шаг за шагом поднимается по социальной вертикали. Она становится любимицей короля Людовика XV и он влюбляется в нее.

"Фаворитка" 2023: смотрите трейлер

Напомним, российские пропагандисты сообщили, что Джонни Депп якобы планирует записать совместный трек с местной группой ЯМОРЕ, переговоры о которой продолжались еще с 2020 года. За экскурсию по российским городам и запись песни, ему вроде бы должны заплатить 370 тысяч долларов.