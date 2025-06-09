Эксцентричный пират и творческий изгой: 7 лучших ролей Джонни Деппа, за которые его полюбили фаны

Известный актер, продюсер и музыкант Джонни Депп имеет невероятную и разностороннюю карьеру, которую развивал еще с подростковых лет. Он был лауреатом "Золотого глобуса" и номинантом Оскара. Джонни Депп продемонстрировал, что может быть универсальным, ведь играл и мрачных, и эксцентричных, и романтических персонажей.

Сегодня, 9 июня, Джонни Деппу исполняется 62 года. Знаменитость в определенный период был самым высокооплачиваемым и успешным актером. Он часто играл необычных персонажей, за что его и полюбили зрители во всем мире. Кино 24 предлагает вспомнить эти роли.

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Капитан Джек Спарроу – "Пираты Карибского моря"

Серия приключенческих фильмов рассказывает о сообразительном пирате-неудачнике и изобретателе-кузнеце, которые ищут похищенную дочь губернатора.

Характер главного эксцентричного протагониста фильма, который безумно любил море, ром и пиратскую жизнь, продумал сам Джонни Депп. Его игра подарила актеру бешеную популярность, номинации на Оскар и BAFTA и победу в премии Гильдии киноактеров.



Джонни Депп в кино / Кадр из фильма

Эд – "Эдвард Руки-ножницы"

В центре фэнтезийного романтического фильма – юный Эдвард, у которого лезвия ножниц вместо пальцев. Он вынужден жить в заброшенном доме в полном одиночестве.

Имена Тима Бертона и Джонни Деппа очень часто идут рядом, ведь вместе они создавали настоящие хиты. Этот фильм был первым сотрудничеством, где Джонни сыграл доброжелательного и искреннего Эдварда. Именно актерская игра стала определяющей в успехе этой ленты.



Джонни Депп в кино / Кадр из фильма

Суини Тодд – "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит"

Мрачный фильм рассказывает о парикмахере, у которого в жизни было все прекрасно, пока судья не отобрал у него жену и 15 лет жизни. Под новым именем он возвращается в Лондон, готовый к жестокой мести.

В мюзикле Джонни Депп раскрылся не только как актер, но и как вокалист. Он в очередной раз показал, что ему под силу любая роль. Участие в ленте принесло ему "Золотой глобус".



Джонни Депп в кино / Кадр из фильма

Вилли Вонка – "Чарли и шоколадная фабрика"

Маленький мальчик Чарли мечтает оказаться в местной шоколадной фабрике. Это было невозможно сделать, пока ее хозяин не объявил о розыгрыше 5 билетов. Одним из счастливчиков становится Чарли, поэтому его ждут невероятные приключения.

Еще одно сотрудничество с Тимом Бертоном подарило фильмографии Джонни Деппа одного из самых эксцентричных персонажей. Он оправдал и превзошел еще одно воплощение Вилли Вонки на экране. Его персонаж получился многогранным и интересным.



Джонни Депп в кино / Кадр из фильма

Донни Браско в одноименном фильме

Тайный агент ФБР Джо Пистони под псевдонимом присоединяется к преступной группировке и становится частью мафии. Постепенно двойная жизнь начинает его затягивать.

Несмотря на то, что Аль Пачино появлялся здесь очень часто, игра Джонни Деппа тоже была сверхважной. Он правдиво передал напряженность и хаос, которую переживал его герой, когда работал под прикрытием. Так персонаж стал незабываемым.



Джонни Депп в кино / Кадр из фильма

Эд Вуд в одноименном фильме

Биографический фильм сосредотачивается на карьере актера Эда Вуда, которого называют худшим режиссером в истории кинематографа. Но он вошел в историю Голливуда, когда привлек к сотрудничеству звезду хорроров Белу Лугоши.

Джонни Депп черпал для роли вдохновение у других актеров. Он смог раскрыться, показать персонажа настоящим и получить в ответ похвалу критиков.



Джонни Депп в кино / Кадр из фильма

Гилберт Грейп – "Что гложет Гилберта Грейпа"

Недооцененная драматическая лента рассказывает о молодом Гилберте Грейпе, который после самоубийства отца заботится о своей матери и младших братьях и сестрах. Все меняется, когда в городке терпит крушение дом на колесах, а его пассажиры (среди которых очаровательная девушка Бекки) остаются здесь надолго.

Считается, что фильм стал прорывом именно для Леонардо Ди Каприо, однако и Джонни Депп продемонстрировал незабываемую игру и соединил в одном персонаже уставшего сына, разочарованного брата и любовника. Несмотря на недостатки, зрители благосклонны к Гилберту, что доказывает умение актера оставаться приземленным в своей роли.



Джонни Депп в кино / Кадр из фильма