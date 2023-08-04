В июле в немецком городе Штутгарт группа Hollywood Vampires выступила с концертом. На нем присутствовала украинская художница Ирина Федоренко, которая после полномасштабного вторжения вынуждена была бежать из Украины.
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Джонни Депп публично поддержал Украину
Джонни Депп не только сделал общую фотографию с украинкой, но и поговорили об Украине и российских фейках о визите актера в Москву. Кроме того, во время выступления группы на сцене появился украинский флаг.
Перед концертом мы говорили об Украине, и во время шоу на сцене появилось наше знамя,
– поделилась Ирина.
Депп поддержал Украину на концерте / Фото из фейсбука Ирины Федоренко
Для художницы это вторая встреча со знаменитостью. Впервые они встретились 27 июня на концерте в Гамбурге, где Ирина удивила его портретом. Второй раз актер общался с ней через несколько недель.
Как известно, художница рисовала звезду "Фаворитки" на протяжении 20 лет: "Я была на концерте и на встрече. Он был рад видеть меня", – поделилась она.
Украинка Ирина Федоренко сейчас живет в Мюнхене. После 24 февраля вынуждена покинуть Мариуполь вместе с 15-летним сыном и 67-летней матерью в марте 2022 года.
Ирина Федоренко / Фото из фейсбука Ирины Федоренко
Интересно, что Hollywood Vampires уже не в первый раз поддерживают Украину. На ютубе можно найти немало роликов с исполнением песни Heroes ("Герои"), во время которой на сцене обнародуют кадры из войны и сине-желтое знамя.
Что известно о фейковом визите Деппа в Москву
- В июле 2023 пропагандистские СМИ заявили Депп планирует визит в Москву, чтобы записать совместный трек с местной группой и посетить российские города. За это ему якобы обещали заплатить 370 тысяч долларов.
- После этого, на московской премьере нового фильма "Фаворитка" с Деппом в главной роли, актер вроде бы обратился к россиянам с призывом насладиться фильмом и "беречь себя". Впрочем, впоследствии представитель актера заявил, что этот ролик не адресован россиянам, как они это представили, а готовился к всемирной премьере фильма.