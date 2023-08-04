В июле в немецком городе Штутгарт группа Hollywood Vampires выступила с концертом. На нем присутствовала украинская художница Ирина Федоренко, которая после полномасштабного вторжения вынуждена была бежать из Украины.

К слову Измена отменяется: у Джонни Деппа впервые прокомментировали слухи о визите в Москву

Джонни Депп публично поддержал Украину

Джонни Депп не только сделал общую фотографию с украинкой, но и поговорили об Украине и российских фейках о визите актера в Москву. Кроме того, во время выступления группы на сцене появился украинский флаг.

Перед концертом мы говорили об Украине, и во время шоу на сцене появилось наше знамя,

– поделилась Ирина.

Депп поддержал Украину на концерте / Фото из фейсбука Ирины Федоренко

Для художницы это вторая встреча со знаменитостью. Впервые они встретились 27 июня на концерте в Гамбурге, где Ирина удивила его портретом. Второй раз актер общался с ней через несколько недель.

Как известно, художница рисовала звезду "Фаворитки" на протяжении 20 лет: "Я была на концерте и на встрече. Он был рад видеть меня", – поделилась она.

Украинка Ирина Федоренко сейчас живет в Мюнхене. После 24 февраля вынуждена покинуть Мариуполь вместе с 15-летним сыном и 67-летней матерью в марте 2022 года.

Ирина Федоренко / Фото из фейсбука Ирины Федоренко

Интересно, что Hollywood Vampires уже не в первый раз поддерживают Украину. На ютубе можно найти немало роликов с исполнением песни Heroes ("Герои"), во время которой на сцене обнародуют кадры из войны и сине-желтое знамя.

Что известно о фейковом визите Деппа в Москву