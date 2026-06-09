Легендарный Джонни Депп – гений перевоплощений: 7 культовых образов, в которых его просто не узнать

Джонни Депп – один из самых узнаваемых американских актеров современности. Сегодня он отмечает свой 63-й день рождения, поэтому это прекрасная возможность вспомнить самые яркие перевоплощения в его карьере.

А их было действительно немало. Депп давно зарекомендовал себя как один из самых талантливых актеров Голливуда, способен одинаково убедительно воплощать самых разных персонажей. Поэтому в материале 24 Канала мы собрали подборку фотографий, которые демонстрируют, насколько многогранным является его актерское портфолио.

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Джонни Депп в самых ярких ролях: подборка образов легендарного актера

Говорят, что каждый актер имеет свой типаж. Однако это точно не про Джонни Деппа, ведь в его творчестве – десятки абсолютно непохожих ролей. Он перевоплощался и в героя детских сказок, и в харизматичного пирата, которого знает весь мир, и в романтического героя, и в детектива, и во многих других персонажей.

Именно в этом и заключается настоящее искусство перевоплощения, которое сделало актера одним из самых ярких талантов своего поколения.

"Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца"



Джонни Депп в фильме "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" / Кадр из фильма

"Чарли и шоколадная фабрика"



Джонни Депп в фильме "Чарли и шоколадная фабрика" / Кадр из фильма

"Эдвард руки-ножницы"



Джонни Депп в фильме "Эдвард руки-ножницы" / Кадр из фильма

"Сонная лощина"



Джонни Депп в фильме "Сонная лощина" / Кадр из фильма

"Убийство в "Восточном экспрессе"



Джонни Депп в фильме "Убийство в "Восточном экспрессе" / Кадр из фильма

"Что угнетает Гилберта Грейпа"



Джонни Депп в фильме "Что угнетает Гилберта Грейпа" / Кадр из фильма

"Тайное окно"



Джонни Депп в фильме "Тайное окно" / Кадр из фильма

В каждой из этих лент актер мастерски воплощал своего героя, наделяя его уникальным характером и харизмой. Благодаря безупречной работе над образом, сложному гриму и исключительному актерскому мастерству зрителям часто было непросто узнать в персонаже самого Джонни Деппа.