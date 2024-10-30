Издание The Hollywood Reporter сообщило, что Депп получил роль в новом фильме, которая может стать важной вехой в его актерской карьере. Многие эксперты считают, что этот проект может дать актеру возможность не только вернуться к большим проектам, но и восстановить его репутацию в индустрии.

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Джонни Депп получил роль в голливудском фильме: подробности

Знаменитость получил роль в триллере "Day Drinker" ("Дневной пьяница"), режиссером которого стал Марк Уэбб, известный своей работой над фильмом "Новый Человек-паук". Для 61-летнего актера это важный шаг, ведь в последнее время он появлялся лишь в нескольких неприбыльных кинокартинах. Таким образом, будущий фильм имеет потенциал ярко возродить его карьеру.

Продюсерами проекта выступили Безил Иваник и Эрика Ли, а партнершей звезды "Пиратов Карибского моря" на экране станет талантливая Пенелопа Крус. Их сотрудничество обещает быть захватывающим.

Сюжет "Day Drinker" раскрывает историю знакомства женщины-бармена, которая работает на круизном лайнере, с загадочным пьяницей, который решил провести отпуск. Внезапная встреча между ними кардинально меняет их жизнь и становится причиной неожиданных и запутанных последствий, переплетающихся с криминальными элементами.

Эта история обещает увлечь зрителей и подарить новые возможности для актера, который давно стремится вернуться на вершину киноиндустрии.

Фанаты и критики с нетерпением ждут, чтобы узнать больше о роли актера и его будущих проектах, надеясь, что это станет новым началом для талантливого актера, который пережил тяжелые времена.