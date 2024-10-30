Видання The Hollywood Reporter повідомило, що Депп отримав роль у новому фільмі, яка може стати важливою віхою в його акторській кар'єрі. Багато експертів вважають, що цей проєкт може дати акторові можливість не лише повернутися до великих проєктів, але й відновити його репутацію в індустрії.

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Джонні Депп отримав роль у голлівудському фільмі: подробиці

Знаменитість отримав роль у трилері "Day Drinker" ("Денний п'яниця"), режисером якого став Марк Вебб, відомий своєю роботою над стрічкою "Нова Людина-павук". Для 61-річного актора це важливий крок, адже останнім часом він з'являвся лише в кількох неприбуткових кінокартинах. Таким чином, майбутній фільм має потенціал яскраво відродити його кар'єру.

Продюсерами проєкту виступили Безіл Іваник і Еріка Лі, а партнеркою зірки "Піратів Карибського моря" на екрані стане талановита Пенелопа Крус. Їхня співпраця обіцяє бути захопливою.

Сюжет "Day Drinker" розкриває історію знайомства жінки-бармена, яка працює на круїзному лайнері, з загадковим п'яницею, котрий вирішив провести відпустку. Раптова зустріч між ними кардинально змінює їхнє життя та стає причиною неочікуваних і заплутаних наслідків, що переплітаються з кримінальними елементами.

Ця історія обіцяє захопити глядачів і подарувати нові можливості для актора, який давно прагне повернутися на вершину кіноіндустрії.

Фанати та критики з нетерпінням чекають, щоб дізнатися більше про роль актора та його майбутні проєкти, сподіваючись, що це стане новим початком для талановитого актора, який пережив важкі часи.