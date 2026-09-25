Как сообщает hollywoodreporter, компания Lionsgate представила первый тизер триллера "Мистер Келли", в котором Депп появился в роли загадочного пассажира частной яхты. И, судя по трейлеру, спокойного круиза там не предвидится: криминал, месть, опасные знакомства и Депп с ирландским акцентом.

Что будет в фильме "Мистер Келли"

"Мистер Келли": смотреть трейлер

В центре истории – барменка частной яхты, которую сыграла Меделин Клайн. Она знакомится с загадочным гостем в исполнении Деппа, после чего оба оказываются втянутыми в дела опасной криминальной фигуры – ее играет Пенелопа Крус. Постепенно выясняется, что герои связаны между собой гораздо сильнее, чем кажется вначале.

Режиссером картины стал Марк Уэбб, известный по фильму "500 дней лета" и дилогии "Новый Человек-паук".

Депп и Крус снова вместе

Для Джонни Деппа и Пенелопы Крус это уже третий совместный фильм. Ранее актеры снимались в криминальной драме "Кокаин" и в "Пиратах Карибского моря: На странных берегах".

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"Мистер Келли" выйдет в кинотеатрах 26 марта 2027 года.

Кстати, недавно Джонни Деппа заметили в Китае. Актера было трудно узнать.