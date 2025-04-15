Сейчас Депп играет в фильме "Пьяница" режиссера Марка Уэбба. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Variety. Ради этой роли актер изменился до неузнаваемости.

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Джонни Депп сыграл в фильме впервые после судебной тяжбы с Эмбер Херд: фото актера в образе

Во время судебного процесса с Эмбер Херд Джонни Депп пережил своеобразное "изгнание" из Голливуда. После того как Disney разорвала с ним все контракты, актер публично заявил, что больше не вернется в голливудскую индустрию, а сосредоточится на музыке, искусстве и создании независимого кино.

Он даже объявил о завершении своей "кинематографической эпохи" и категорически отказался возвращаться к образу Джека Воробья, несмотря на предложение Disney в 20 миллионов долларов. Причиной стала обида: студия отказалась от сотрудничества с актером сразу после начала громкого суда.

Но, кажется, Депп постепенно возвращается на экраны.

Вскоре он появится в новом триллере Марка Уэбба, где сыграет вместе с Пенелопой Крус – это уже четвертая их совместная работа. В актерский состав также войдут Мадлен Клайн, Ману Риос, Арон Пайпер, Хуан Диего Ботто и Аника Бойл.

Поклонники актера уже отреагировали на его новый образ. Вот, что они пишут:

"Не понял, что это Джонни Депп, пока не прочитал подпись!"

"Черт! Он хорошо смотрится с седыми волосами."

"Обожаю этот взгляд! Поздравляем с возвращением, Король Джонни!"

"Всегда люблю комбо Депп и Круз!"

"Король вернулся!"

"Мне все равно, какого цвета волос, его актерский талант вместе с его вневременной красивой внешностью делают его одним из лучших. Правда в конце концов побеждает!"

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