Наразі Депп грає у фільмі "П'яниця" режисера Марка Вебба. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Variety. Заради цієї ролі актор змінився до невпізнаваності.

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Джонні Депп зіграв у фільмі вперше після судової тяганини з Ембер Герд: фото актора в образі

Під час судового процесу з Ембер Герд Джонні Депп пережив своєрідне "вигнання" з Голлівуду. Після того, як Disney розірвала з ним усі контракти, актор публічно заявив, що більше не повернеться до голлівудської індустрії, а зосередиться на музиці, мистецтві та створенні незалежного кіно.

Він навіть оголосив про завершення своєї "кінематографічної епохи" й категорично відмовився повертатися до образу Джека Горобця, попри пропозицію Disney у 20 мільйонів доларів. Причиною стала образа: студія відмовилася від співпраці з актором одразу після початку гучного суду.

Та, видається, Депп поступово повертається на екрани.

Незабаром він з'явиться в новому трилері Марка Вебба, де зіграє разом із Пенелопою Крус – це вже четверта їхня спільна робота. До акторського складу також увійдуть Мадлен Клайн, Ману Ріос, Арон Пайпер, Хуан Дієго Ботто та Аніка Бойл.

Прихильники актора уже відреагували на його новий образ. Ось, що вони пишуть:

"Не зрозумів, що це Джонні Депп, поки не прочитав підпис!"

"Чорт! Він добре виглядає з сивим волоссям."

"Обожнюю цей погляд! Вітаємо з поверненням, Король Джонні!"

"Завжди люблю комбо Депп та Круз!"

"Король повернувся!"

"Мені байдуже, якого кольору волосся, його акторський талант разом з його позачасовою гарною зовнішністю роблять його одним з найкращих. Правда врешті перемагає!"

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