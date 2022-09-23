Звезда "Пиратов Карибского моря" и "Фантастических зверей" находится в отношениях с лондонским 37-летним адвокатом, которая также является партнером международной юридической фирмы Schillings, клиентами которой есть принц Гарри и его супруга Меган. СМИ сообщают, что она рассталась со своим мужем-финансистом и имеет двоих детей.

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Джоэль Рич и Джонни Депп встречаются

Американский журнал о знаменитостях Us Weekly процитировал инсайдера, назвавшего отношения между Рич и 59-летним Деппом "серьезными". Источник сообщил журналу: "Их химия зашкаливает. Между ними все серьезно. Они настоящие".



Джоэль Рич и Джонни Депп / Фото Associated Press

Джоэль Рич представляла интересы против издания The Sun в Высоком суде Лондона в июле 2020 года после того, как оно опубликовало статью о домашнем насилии. В ней говорилось о том, что есть определенные "неопровержимые доказательства" того, что Депп участвовал в актах домашнего насилия, когда был женат на Эмбере Герде. Впрочем, суд уже закончился, и мы видим, как Депп налаживает свою жизнь.

Недавно Депп заявил, что снимет фильм об известном итальянском художнике и скульпторе Амедео Модильяни. Актер сядет в режиссерское кресло впервые за 25 лет. Совсем скоро он также сыграет свою первую роль после скандала – незрячего короля Людовика XV в драме "Жанна Дюбарри" режиссера Майвенна. Кроме того, Депп подписал контракт на семизначную сумму с легендарным модным домом Dior.