Оскароносный 53-летний актер ведет переговоры, чтобы появиться в будущем фильме Paramount Pictures Brilliance. Лента основана на книге автора Маркуса Саки, рассказывает о Нике Купере, федеральном агенте, работающем в Департаменте анализа и реагирования.

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Уилл Смит готовится к эпическому возвращению в кино

Фильм "Блеск" является полнометражным дебютом режиссера Шармин Обейд-Чиной. Фильм основан на основе одноименного романа Маркуса Саки. По сюжету главному герою Нику поручено отследить 1% людей, считающихся "гениальными", потому что рождаются с особыми способностями.

Напомним, недавно Смита заметили на съемочной площадке документального сериала National Geographic и Disney+ "Добро пожаловать на Землю" в Эквадоре. К тому же в начале декабря выйдет фильм "Эмансипация" для Apple TV+, съемка которого завершилась зимой 2021 года.

Однако Netflix приостановил работу над будущим боевиком под названием "Быстрый и свободный" (Fast & Loose), в котором Уилл Смит должен был сыграть главную роль.

Скандал с Уиллом Смитом на Оскаре: что нужно знать

Перед вручением награды за лучший документальный фильм бывший ведущий Оскара Крис Рок грубо пошутил по поводу облысения жены Смита Джады Пинкетт-Смит. Он сказал, что не может дождаться, когда увидит ее в фильме "Солдат Джейн 2".

Затем актер Уилл Смит ворвался на сцену и ударил Рока, а позже выкрикнул: "Не говори имени моей жены своим гребаным ртом!". После этого Смит получил награду за лучшую мужскую роль за исполнение роли Ричарда Уильямса в спортивной драме "Король Ричард".

Лауреат Оскара Уилл Смит является известным американским актером и певцом в стиле хип-хоп. За свою творческую карьеру его трижды номинировали Оскар, однако удостоился премий Золотой глобус, BAFTA, "Выбор кинокритиков" и Премии Гильдии киноактеров США. 53-летнего актера больше всего знают благодаря фильмам "Плохие парни", "Люди в черном", "Я – легенда", "В погоне за счастьем", "Фокус" и других. У него есть трое детей.