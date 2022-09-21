Оскароносний 53-річний актор веде переговори, щоб з’явитися в майбутньому фільмі Paramount Pictures Brilliance. Стрічка заснована на книзі автора Маркуса Сакі, розповідає про Ніка Купера, федерального агента, який працює в Департаменті аналізу та реагування.

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Вілл Сміт готується до епічного повернення в кіно

Фільм "Блиск" є повнометражним дебютом режисерки Шармін Обейд-Чіной. Фільм грунтується на основі однойменного роману Маркуса Сакі. За сюжетом головному герою Ніку доручено відстежити 1 % людей, які вважаються "геніальними", бо народжуються з особливими здібностями.

Наразі Сміт публічно не підтвердив, що зніматиметься у картині.

Нагадаємо, нещодавно Сміта помітили на знімальному майданчику документального серіалу National Geographic і Disney+ "Ласкаво просимо на Землю" в Еквадорі. До того ж на початку грудня вийде стрічка "Емансипація" для Apple TV+, фільмування якого завершилося взимку 2021 року.

Проте Netflix призупинив роботу над майбутнім бойовиком під назвою "Швидкий та вільний" (Fast & Loose), в якому Вілл Сміт мав зіграти головну роль.

Скандал з Віллом Смітом на Оскарі: що варто знати

Перед врученням нагороди за найкращий документальний фільм колишній ведучий Оскара Кріс Рок грубо пожартував із приводу облисіння дружини Сміта Джади Пінкетт-Сміт. Він сказав, що не може дочекатися, коли побачить її у фільмі "Солдат Джейн 2".

Потім актор Вілл Сміт увірвався на сцену і вдарив Рока, а пізніше вигукнув: "Не кажи імені моєї дружини своїм грьобаним ротом!". Після цього Сміт отримав нагороду за найкращу чоловічу роль за виконання ролі Річарда Вільямса у спортивній драмі "Король Річард".

Лауреат Оскара Вілл Сміт є відомим американським актором та співаком у стилі хіп-хоп. За свою творчу кар'єру його тричі номінували Оскар, проте він удостоївся премій Золотий глобус, BAFTA, "Вибір кінокритиків" та Премії Гільдії кіноакторів США. 53-річного актора найбільше знають завдяки фільмам "Погані хлопці", "Люди в чорному", "Я – легенда", "У гонитві за щастям", "Фокус" та інших. У нього є троє дітей.