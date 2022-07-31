Як відомо, Сміт не зміг поговорити з коміком особисто, тому вирішив записати відео з вибаченням. У 5-хвилинному відео головний герой фільму "Король Річард: Виховуючи чемпіонок" визнав, що зробив помилку.

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Вілл Сміт публічно перепросив у Кріса Рока за ляпас на Оскарі

В емоційному відео Сміт зазначив, що йому соромно за свою поведінку, а також сподівається на те, Кріс Рок зможе його пробачити.

Я зв'язався з Крісом, і я отримав повідомлення, що він не готовий говорити, а коли буде готовий, то зв'яжеться. Отже, я скажу тобі, Крісе, я перепрошую в тебе. Моя поведінка була неприйнятною, і я тут, коли ти будеш готовий поговорити,

– зазначив Вілл.

Сміт також попросив вибачення у всіх, кого він міг розчарувати своєю витівкою: "Я намагаюся. Я шкодую, але намагаюся не соромитися. Я ж людина. Я зробив помилку. І мені хотілося б не вважати себе шматком лайна".

Вілл Сміт попросив вибачення у Кріса Рока: дивіться відео

Кріс Рок відреагував на слова Вілла Смітта

У своєму шоу знаменитість відреагувала на коментарі Сміта у його відео: "Всі намагаються бути чортовими жертвами. Якщо всі заявляють, що вони жертви, ніхто не почує справжніх жертв. Навіть мене ляснув Сміт, а я пішов на роботу наступного дня".

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Скандал з Віллом Смітом на Оскарі: що варто знати

Перед врученням нагороди за найкращий документальний фільм колишній ведучий Оскара Кріс Рок грубо пожартував із приводу облисіння дружини Сміта Джади Пінкетт-Сміт. Він сказав, що не може дочекатися, коли побачить її у фільмі "Солдат Джейн 2".

Потім актор Вілл Сміт увірвався на сцену і вдарив Рока, а пізніше вигукнув: "Не кажи імені моєї дружини своїм грьобаним ротом!". Після цього Сміт отримав нагороду за найкращу чоловічу роль за виконання ролі Річарда Вільямса у спортивній драмі "Король Річард".

Після скандалу на Оскарі, Netflix призупинив роботу над майбутнім бойовиком під назвою "Швидкий та вільний" (Fast & Loose). Вілл Сміт у ньому мав зіграти головну роль.

Тепер відмова компаній від участі Вілла Сміта – не єдиний наслідок його ляпаса на Оскарі. Хоч актор і перепросив за свою поведінку, назвавши її непробачною, такою, що шокує, і недоречною, але також вирішив відмовитися від членства в американській Академії кінематографічних мистецтв і наук.

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