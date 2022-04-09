Водночас Академія заявила, що не забиратиме заслужену статуетку Сміта, яку він отримав 27 березня за роль у фільмі "Король Річард". Ба більше, актора зможуть номінувати на премію наступними роками, йому лише не можна буде відвідувати Оскар.

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Вілл Сміт не зможе відвідувати Оскар наступні 10 років

Ця дія, яку ми робимо сьогодні у відповідь на поведінку Вілла Сміта, є кроком до найважливішої мети – захисту безпеки наших гостей та відновлення довіри до Академії. Ми також сподіваємося, що це заспокоїть всіх учасників та постраждалих,

– йдеться в повідомленні Академії.

Як відомо, актор вже відреагував на рішення Кіноакадемії та відповів, що поважає його.

Я приймаю та поважаю рішення Академії,

– зазначив Вілл Сміт.

Скандал з Віллом Смітом на Оскарі: що варто знати

Перед врученням нагороди за найкращий документальний фільм колишній ведучий Оскара Кріс Рок грубо пожартував із приводу облисіння дружини Сміта Джади Пінкетт-Сміт. Він сказав, що не може дочекатися, коли побачить її у фільмі "Солдат Джейн 2".

Потім актор Вілл Сміт увірвався на сцену і вдарив Рока, а пізніше вигукнув: "Не кажи імені моєї дружини своїм грьобаним ротом!". Після цього Сміт отримав нагороду за найкращу чоловічу роль за виконання ролі Річарда Вільямса у спортивній драмі "Король Річард".

Після скандалу на Оскарі, Netflix призупинив роботу над майбутнім бойовиком під назвою "Швидкий та вільний" (Fast & Loose). Вілл Сміт у ньому мав зіграти головну роль.

Тепер відмова компаній від участі Вілла Сміта – не єдиний наслідок його ляпаса на Оскарі. Хоч актор і вибачився за свою поведінку, назвавши її непробачною, такою, що шокує, і недоречною, але також вирішив відмовитися від членства в американській Академії кінематографічних мистецтв і наук.

Скандал з Віллом Смітом і Крісом Роком на Оскарі: дивіться відео онлайн