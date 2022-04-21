На малюнку ляпас дістався не Крісу Року, а Путіну. На муралі написали, що йому заборонено вимовляти слово Україна: "Тримай якомога далі Україну від свого грьобаного рота".

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У Лос-Анджелесі з’явився мурал, на якому Вілл Сміт дає ляпаса Путіну

Відповідні знімки опублікували у твітері Stand with Ukraine LA (Los Angeles, CA). Стінопис з’явився на доволі популярній вулиці Мелроуз Авеню.

Малюнок створений у синьо-жовтих кольорах.

Мурал "Вілл Сміт дає ляпаса... Путіну" / Фото з твітеру Stand with Ukraine LA

Скандал з Віллом Смітом на Оскарі: що варто знати

Перед врученням нагороди за найкращий документальний фільм колишній ведучий Оскара Кріс Рок грубо пожартував із приводу облисіння дружини Сміта Джади Пінкетт-Сміт. Він сказав, що не може дочекатися, коли побачить її у фільмі "Солдат Джейн 2".

Потім актор Вілл Сміт увірвався на сцену і вдарив Рока, а пізніше вигукнув: "Не кажи імені моєї дружини своїм грьобаним ротом!". Після цього Сміт отримав нагороду за найкращу чоловічу роль за виконання ролі Річарда Вільямса у спортивній драмі "Король Річард".

Після скандалу на Оскарі, Netflix призупинив роботу над майбутнім бойовиком під назвою "Швидкий та вільний" (Fast & Loose). Вілл Сміт у ньому мав зіграти головну роль.

Тепер відмова компаній від участі Вілла Сміта – не єдиний наслідок його ляпаса на Оскарі. Хоч актор і вибачився за свою поведінку, назвавши її непробачною, такою, що шокує, і недоречною, але також вирішив відмовитися від членства в американській Академії кінематографічних мистецтв і наук.

Крім того, Академія заборонила акторові Віллу Сміту відвідувати церемонію Оскар наступні 10 років.

Скандал з Віллом Смітом і Крісом Роком на Оскарі: дивіться відео онлайн