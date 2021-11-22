"Джонни против Эмбер": о скандальном разводе голливудских актеров снимут документалку

22 ноября 2021 , 15:09
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Deadline

Discovery+ снимет документальный фильм о судебном разбирательстве касательно развода между американскими актерами Джонни Деппом и Эмбер Херд. В фильме приведут аргументы обеих сторон, покажут интервью с адвокатами, а также фрагменты домашних видео и телефонных разговоров актеров.

После фильма зритель сам сможет обдумать, кто из них прав: Джонни Депп, который считает, что его бывшая – "лицемерка и манипулятор", или Эмбер Херд, которая выходила замуж за "золотого" мужчину, а сейчас считает его настоящим монстром.

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Благодаря видеозаписям, домашним видео и текстовым сообщениям, показанным в суде, фильм подробно расскажет зрителям о трагически развалившемся браке, а также поможет лучше понять чрезвычайно важную проблему домашнего насилия.
– заявил продюсер Ник Хорнби.

Что известно о скандальном разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд

  • Громкий развод актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд произошел в 2016 году. После этого звезда выплатил бывшей жене 7 миллионов долларов. Женщина заявила, что ей эти деньги не нужны, поэтому она отдаст их на благотворительность;
  • Адвокаты Джонни Деппа изучили финансовые документы Американского союза защиты детей, из которых заметно, что актриса выплатила только 100 тысяч долларов, а не обещанные 3,5 миллиона;
  • Эмбер в дальнейшем продолжала портить репутацию экс-супруга. В издании The Sun она рассказала о скандальных подробностях из их жизни.
  • Мужчина подал в суд на таблоид, поскольку материалы об этом навредили его карьере, а обвинения, обнародованные в статье, были неправды;
  • Впоследствии Депп проиграл дело против газеты The Sun и ему отказали в апелляции, но он пообещал обнародовать доказательства лжи своей бывшей. Мужчина планирует восстановить репутацию в глазах миллионов поклонников;
  • В июле стало известно, что Джонни Депп выиграл в суде против Эмбер Херд.
Автор: Наталія Гулій