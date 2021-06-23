Джордж Клуни и его друзья откроют школу кино и телевидения

Джордж Клуни, Керри Вашингтон и Дон Чидл заявили о намерении открыть школу для подростков, чтобы обучать их навыкам кинематографии. Свои усилия актеры объединят с представителями органов образования Лос-Анджелеса.

Еще в школе будут изучать освещение, визуальные эффекты и другие голливудские профессии. Школу планируют открыть в 2022 году. Об этом сообщает международное информагентство Reuters.

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Наша цель – показать разнообразие нашей страны. Это означает создание программ для старших классов, которые учат молодых людей работе с фотоаппаратами, редактированию, визуальным эффектам, звуку и всем возможностям карьерного роста, которые эта промышленность может предложить,

– сказал Клуни.

Школа кино и телевидения будет размещена в учебном центре Эдварда Р. Ройбала в преимущественно латиноамериканском районе Вестлейк. Преподаватели получат доступ к профессионалам киноиндустрии, а студенты будут иметь практическую подготовку наряду с академическими программами и стажировкой.

Джордж Клуни, Керри Вашингтон, Дон Чидл, Минди Калинг, Ева Лонгория и трио продюсерови покроют около 20% первоначального ожидаемого бюджета в размере около 7 миллионов долларов.

Грант Хеслов, продюсерский партнер Джорджа Клуни, сказал, что на съемочной площадке не хватает квалифицированных кандидатов.

Вам нужна более разнообразная команда. Там просто недостаточно обученных людей,

– сказал Грант Хеслов американскому изданию New York Times.