Ще у сколі вивчатимуть освітлення, візуальні ефекти та та інші голлівудські професії. Школу планують відкрити у 2022 році. Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

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Наша мета – краще показати різноманітність нашої країни. Це означає створення програм для старших класів, які вчать молодих людей роботі з фотоапаратами, редагуванню, візуальним ефектам, звуку і всіх можливостей кар’єрного зростання, які ця промисловість може запропонувати,

– сказав Клуні.

Школа кіно і телебачення буде розміщена в навчальному центрі Едварда Р. Ройбала в переважно латиноамериканському районі Вестлейк. Викладачі отримають доступ до професіоналів кіноіндустрії, а студенти матимуть практичну підготовку поряд з академічними програмами та стажуванням.