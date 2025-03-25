В сети уже активно распространяются первые фото со съемок. Издание "Новая газета Европа" опубликовало фотографии со съемочной площадки, об этом сообщает Кино 24.

Советуем Не смотрите это, если вы не готовы: 4 жуткие фильмы для тех, кто любит адреналин

Джуд Лоу в роли Путина на съемках фильма "Кремлевский волшебник" в Латвии

Слухи о том, что знаменитый британский актер Джуд Лоу согласился сыграть кремлевского преступника, появились еще в начале января. Сам актер подтвердил эти сообщения в комментарии для Deadline.

По сети распространяются первые фото актера в образе Путина. На них Джуд Лоу предстает в гриме и костюме, напоминающий стиль, в котором часто появлялся сам российский диктатор.

Французский политический триллер "Кремлевский волшебник" снимают по мотивам книги итальянского писателя Джулиано да Эмполи.

Кстати, если вы обожаете триллеры, то мы собрали для вас подборку фильмов для тех, кто любит адреналин.

Основной сюжет фокусируется на телевизионном продюсере Вадиме Баранове, который становится политтехнологом для Владимира Путина. Благодаря своему таланту манипулировать информацией и создавать медиаобразы, Баранов приобретает большое влияние и играет важную роль в политических преобразованиях. Однако, его персонаж в фильме считается реальным прообразом Владислава Суркова, одного из самых влиятельных политтехнологов и советников Путина, который долгое время стоял за важными политическими стратегиями и медиапроектами.

Книга, на основе которой создают фильм, охватывает период прихода Путина к власти, описывает этапы истории России, такие как Вторая чеченская война, трагедия подводной лодки "Курск", а также Оранжевую революцию в Украине. Обзор книги в медиа, в частности в Libération, подчеркивает, что роман помогает глубже понять предпосылки и причины войны в Украине.