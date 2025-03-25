У мережі вже активно ширяться перші фото зі зйомок. Видання "Новая газета Європа" опублікувало світлини зі знімального майданчика, про це повідомляє Кіно 24.

Радимо Не дивіться це, якщо ви не готові: 4 моторошні фільми для тих, хто любить адреналін

Джуд Лоу у ролі Путіна на зйомках фільму " Кремлівський чарівник" у Латвії

Чутки про те, що знаменитий британський актор Джуд Лоу погодився зіграти кремлівського злочинця, з'явилися ще на початку січня. Сам актор підтвердив ці повідомлення в коментарі для Deadline.

Мережею ширяться перші фото актора в образі Путіна. На них Джуд Лоу постає в гримі та костюмі, що нагадує стиль, у якому часто з'являвся сам російський диктатор.

Французький політичний трилер "Кремлівський чарівник" знімають за мотивами книги італійського письменника Джуліано да Емполі.

До речі, якщо ви обожнюєте трилери, то ми зібрали для вас добірку фільмів для тих, хто любить адреналін.

Основний сюжет фокусується на телевізійному продюсері Вадимі Баранові, який стає політтехнологом для Володимира Путіна. Завдяки своєму таланту маніпулювати інформацією та створювати медіаобрази, Баранов здобуває великий вплив і відіграє важливу роль у політичних перетвореннях. Однак, його персонаж у фільмі вважається реальним прообразом Владислава Суркова, одного з найбільш впливових політтехнологів і радників Путіна, який довгий час стояв за важливими політичними стратегіями й медіапроєктами.

Книга, на основі якої створюють фільм, охоплює період приходу Путіна до влади, описує етапи історії Росії, такі як Друга чеченська війна, трагедія підводного човна "Курськ", а також Помаранчеву революцію в Україні. Огляд книги в медіа, зокрема в Libération, підкреслює, що роман допомагає глибше зрозуміти передумови та причини війни в Україні.