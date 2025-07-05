Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deadline и New York Post. Он, в частности, известен по ролям в сериалах "Все женщины – ведьмы" и "ФБР: Самые разыскиваемые".

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Что известно о смерти Мак-Магона

Жена киноактера Келли Мак-Магон сообщила об ужасной потере.

С открытым сердцем я хочу поделиться с миром, что мой любимый муж, Джулиан Мак-Магон, мирно умер на этой неделе после мужественной борьбы с раком,

– сказала она.

По ее словам, Джулиан любил свою жизнь и близких, а также свою работу и своих поклонников. Его жена говорит, что самым большим желанием актера было принести радость как можно больше людям.

"Мы просим о поддержке в это время, чтобы позволить нашей семье скорбеть в уединении. И желаем всем тем, кому Джулиан приносил радость, продолжать находить радость в жизни. Мы благодарны за воспоминания", – добавила она.

Джулиан Мак-Магон родился 27 июля 1968 года в Сиднее, что в Австралии. Хотя он начал свою карьеру как модель, мужчина быстро перешел к актерскому мастерству и впоследствии стал любимцем миллионов зрителей.

Он наиболее известен по ролям в сериалах "Все женщины – ведьмы", "ФБР: Самые разыскиваемые" и "Части тела". Среди ряда фильмов Мак-Магон также снимался в фильмах "Фантастическая четверка", где сыграл роль главного антагониста.

К слову, также недавно в возрасте 67 лет в результате сердечного приступа умер актер Майкл Мэдсен. Он получил славу благодаря ролям дерзких негодяев в фильмах "Бешеные псы" и "Убить Билла: Часть 2",