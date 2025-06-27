Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание CBS News. Шифрина не стало в возрасте 93 лет.

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Умер Лало Шифрин – автор музыки к фильму "Миссия невыполнима": что известно

О смерти композитора заявил его сын, также музыкант, Райан. По его словам, отец умер от осложнений, вызванных пневмонией.

Сын композитора Райан отметил, что его семья была рядом в момент смерти, и композитор ушел из жизни мирно. Он также выразил благодарность за возможность быть с ним до последнего, добавив, что они до сих пор пытаются пережить потерю и очень тронуты всей любовью и поддержкой, которую получили.

Все еще пытаемся пережить эту потерю и очень тронуты всей любовью и поддержкой, которую мы получили,

– сказал музыкант.

Кроме работы над музыкой к фильму "Миссия невыполнима" Лало Шифрин также работал над фильмами "Грязный Гарри", "Афера II", "Хладнокровный Люк" и "Ужас Амитивилля" и многими другими. На его счету – десятки номинаций и престижных наград. Среди них: четыре премии "Грэмми" и шесть номинаций на премии Оскар.

Также на днях стало известно, что умер известный актер сериала "Санта-Барбара". Подробности – по ссылке.