Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deadline та New York Post. Він, зокрема, відомий за ролями у серіалах "Всі жінки – відьми" та "ФБР: Найбільш розшукувані".

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Що відомо про смерть Мак-Магона

Дружина кіноактора Келлі Мак-Магон повідомила про жахливу втрату.

З відкритим серцем я хочу поділитися зі світом, що мій коханий чоловік, Джуліан Мак-Магон, мирно помер цього тижня після мужньої боротьби з раком,

– сказала вона.

За її словами, Джуліан любив своє життя та близьких, а також свою роботу і своїх шанувальників. Його дружина каже, що найбільшим бажанням актора було принести радість якомога більше людям.

"Ми просимо про підтримку в цей час, щоб дозволити нашій родині сумувати в усамітненні. І бажаємо всім тим, кому Джуліан приносив радість, продовжувати знаходити радість у житті. Ми вдячні за спогади", – додала вона.

Джуліан Мак-Магон народився 27 липня 1968 року в Сіднеї, що в Австралії. Хоча він розпочав свою кар'єру як модель, чоловік швидко перейшов до акторської майстерності та згодом став улюбленцем мільйонів глядачів.

Він найбільш відомий за ролями у серіалах "Всі жінки – відьми", "ФБР: Найбільш розшукувані" та "Частини тіла". Серед низки фільмів Мак-Магон також знімався у фільмах "Фантастична четвірка", де зіграв роль головного антагоніста.

До слова, також нещодавно у віці 67 років внаслідок серцевого нападу помер актор Майкл Медсен. Він здобув славу завдяки ролям зухвалих негідників у фільмах "Скажені пси" та "Убити Білла: Частина 2",