65-летний Сэндс пропал без вести в пятницу, 13 января, на тропе на горе Балди, сообщили в офисе шерифа округа Сан-Бернардино в Калифорнии. В полиции утверждают, что недавно в этом же горном массиве погибли два туриста.

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Актер "Чернокнижника" Джулиан Сэндс пропал без вести в горах

Поисково-спасательные бригады искали Сэндс в районе гор Сан-Габриэль, примерно в 40 милях к северо-востоку от центра Лос-Анджелеса, но в субботу были вынуждены приостановить наземные поиски из-за условий тропы и риска схода лавин. Когда погода позволит – поиски возобновят с помощью вертолетов и дронов.

Одновременно в районе Хрустального озера горного хребта ищут еще одного пропавшего туриста – жителя Калифорнии Боба Грегори.

В пятницу узнал, что мой друг Джулиан Сэндз пропал без вести в горах. Я опустошен. Очень близок друг семьи, который был авантюристом во всем, что он делал. Я много молюсь,

– прокомментировал кинопродюсер Кассиан Элвис.

Джулиан Сэндс в фильме "Чернокнижник" / Кинориум

Фильмография актера

Джулиан Сэндс снялся вместе с Геленой Бонэм Картер в экранизации британского романа 1985 года под руководством режиссера Джеймса Айвори "Комната с видом". У него также были главные роли в фильмах "Чернокнижник" 1989 года, "Голый обед" 1991 года, "Бокс Хелена" 1993 года и "Покидая Лас-Вегас" 1995 года.

Что известно о ленте "Раскрашенная птица", в которой снялся Джулиан Сэндс

В последний раз Джулиан Сэндс исполнил роль Гарбоса в чешско-словацко-украинском кинофильме чешского режиссера Вацлава Маргула, экранизации романа польско-американского писателя Ежи Косинского "Раскрашенная птица". Этот фильм стал номинантом на Оскар в 2019 году в качестве представителя Чехии.

"Раскрашенная птица" также известна на украинском языке как "Окрашенный птенец". Вместе с Джулианом Сэндсом в картине сыграл украинский актер Остап Дзядек, известный по сериалу "И будут люди". Кроме того, в картине сыграли Петр Котлар, шведский актер Стеллан Скашгорд, немецкий актер Удо Кир, американская звезда Гарви Кейтель и канадско-американский актер кино и телевидения Барри Пеппер.

Фильмирование началось в марте 2017 года. Съемки проходили в течение 16 месяцев в Украине, Словакии, Польше и Чехии, всего на 43 локациях. Это первый фильм, в котором звучат межславянский язык.

На производство ленты Госкино выделило около 10 миллионов гривен.

"Окрашенный птенец": смотрите трейлер ленты