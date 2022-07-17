Знаменитое кинособытие пройдет с 31 августа по 10 сентября в Венеции, Италия.

Интересно Лауреаты 78-го Венецианского кинофестиваля - кому достался "Золотой лев"

В состав жюри также войдут:

аргентинский режиссер Мариано Кон;

итальянский режиссер Леонардо Ди Костанцо;

французский режиссер и обладательница "Золотого льва" 2021 года Одри Диван;

иранская актриса Лейла Хатами;

японо-британский писатель Кадзуо Ишигуро;

испанский режиссер Родриго Сорогоен.

Джуллиан Мур со своими коллегами на фестивале выберут лучший фильм, присудив Золотого льва, а также Серебряный лев за лучшую режиссуру и главный приз жюри. В частности, существует награда Кубок Вольпи за лучшие мужские и женские роли, а также сценарий.

Обладательница премий Оскар ("Все еще Элис") и Эмми Джулианн Мур известна широтой своего творчества и множеством ролей от большого к малому экрану. Джулианна Мур – актриса, получившая премии Оскар, BAFTA и Эмми, и первая американка, удостоенная высших актерских наград Берлинского ("Часы"), Венецианского ("Вдали от рая") и Каннского кинофестивалей ("Звездная карта"),

– говорят организаторы происшествия в своем заявлении.

Отметим, что в прошлом году главой Венецианского фестиваля избрали корейского режиссера Пон Джун-хо, завоевавшего Оскар за фильм "Паразиты". В 2021 году Золотого льва получила лента "Событие" режиссера Одри Диван.