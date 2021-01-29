Джулия Робертс согласилась сняться в сериале "Друзья" из-за квантовой физики: курьезная история
Немало топовых актеров Голливуда предстали в сериале "Друзья" в эпизодических ролях. Среди них – знаменитая Джулия Робертс, которая сыграла одноклассницу Чендлера Бинга. Как актриса согласилась на эту роль и при чем тут квантовая физика – узнавайте в материале.
Источник: The Hollywood Reporter
Уже 25 лет сериал "Друзья" радует поклонников курьезными эпизодами. Но сколько бы ни прошло времени, всех тайн закулисья зрители не знают. На днях в интервью The Hollywood Reporter одни из создателей сериала, Марта Кауффман и Кевин Брайт, рассказали неизвестную историю о кастингах.
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По словам сценаристов, Джулия Робертс уже была знаменитостью, когда согласилась на камео в "Друзьях". Мэттью Перри настаивал, чтобы одноклассницу его персонажа сыграла именно эта актриса. Затем он вел переговоры с красавицей и вынужден был выполнить необычную прихоть коллеги.
Мэттью попросил ее принять участие в шоу. Она ответила ему: "Напиши мне статью по квантовой физике, и я сделаю это". Насколько я понимаю, он написал материал и отправил ей по факсу на следующий день,
– поделился Кевин Брайт.
Продюсер Алекса Юнге подтвердила эти слова, и отметила, что Джулия Робертс тогда флиртовала с Мэттью Перри. Она присылала коллеге из сериала "Друзья" сообщение: "Почему я должна сходить с тобой на свидание?". После того, как идеи актера иссякли, помогали ему с ответами сценаристы.
Джулия Робертс в сериале "Друзья" / Фото Variety
Что известно о камео Джулии Робертс в "Друзьях"
Десятки знаменитостей сыграли эпизодические роли в сериале "Друзья". Эль Фаннинг, Брэд Питт, Риз Уизерспун, Брюс Уиллис, Хью Лорри, Дэнис Ричардс, Чарли Шин, Вайнона Райдер – это далеко не весь список кинозвезд, чьи камео можно увидеть в популярном ситкоме. Среди приглашенных актрис сериала была и Джулия Робертс.
В одном из эпизодов красавица сыграла одноклассницу Чендлера, которая ждала много лет, чтобы поквитаться с ним. Оказалось, что в школе он превратил жизнь Сьюзи в ад, так как высмеял ее перед всеми. Поэтому теперь она отомстила за оскорбления, оставив Чендлера без одежды в дорогом ресторане.
Камео Джулии Робертс в "Друзьях": видео
Сейчас к съемкам готовится особый эпизод сериала "Друзья". Главные актеры ленты Мэттью Перри, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер расскажут интересные детали о съемках эпизодов, закулисные секреты, а также факты о своих персонажах, о которых никто из зрителей не догадывался.
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