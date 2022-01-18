В новом проекте представили видеокадры из бэкстейджев легендарного тура певицы "Королева ночи". Об этом сообщила пресс-служба фильма.

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В ленте можно увидеть уникальные моменты перед концертами, много живых эмоций и личных событий. В частности, в ролике говорится о стадионном выступлении во Львове, которое собрало 35 тысяч зрителей.

"Ее величество" 2022: смотрите документалку про певицу Олю Полякову

Известно, что свой день рождения звезда отпраздновала в кругу самых родных. Звезда устроила вечеринку, на которой были муж с дочками, а также друзья из мира шоу-бизнеса. Следовательно, ее фильм первыми увидели такие украинские знаменитости: ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, близкая подруга Поляковой – Маша Ефросинина вместе с мужем Тимуром, блогер Леся Никитюк, ведущий Александр Суханов, певица и модель Даша Астафьева и другие.

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Что известно о "Королеве ночи"

Это один из самых громких проектов украинского шоу-бизнеса, который принес Оле Поляковой статус наиболее гастролирующей певицы. Интересно, что с этим шоу звезда выходила к зрителям почти 400 раз, что является абсолютным рекордом. Суммарно эту программу увидело почти 10 миллионов человек.