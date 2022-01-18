У новому проєкті представили відеокадри із бекстейджів легендарного туру співачки "Королева Ночі". Про це повідомила пресслужба фільму.

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У стрічці можна побачити унікальні моменти перед концертами, багато живих емоцій та особистих подій. Зокрема, у ролику йдеться про стадіонний виступ у Львові, який зібрав 35 тисяч глядачів.

"Її величність" 2022: дивіться документалку про співачку Олю Полякову

Відомо, що свій день народження зірка відсвяткувала у колі найрідніших. Зірка влаштувала вечірку, на якій були чоловік з доньками, а також друзі зі світу шоу-бізнесу. Отже, її фільм першими побачили такі українські знаменитості: ведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов, близька подруга Полякової – Маша Єфросиніна разом із чоловіком Тимуром, блогерка Леся Нікітюк, ведучий Олександр Суханов, співачка і модель Даша Астаф'єва та інші.

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Що відомо про "Королеву ночі"

Це один із найгучніших проєктів українського шоу-бізнесу, який приніс Олі Полякові статут співачки, що найбільше гастролює. Цікаво, що із цим шоу зірка виходила до глядачів майже 400 разів, що є абсолютним рекордом. Сумарно цю програму побачило майже 10 мільйонів людей.