Врачи обнаружили у актрисы сепсис. По словам ее матери, основная версия того, как эта инфекция попала к ее дочери, заключается в том, что инфекция была передана в больнице, где она лечилась из-за головной боли.
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Мама Екатерины Тишкевич рассказала о том, как врачи боролись за жизнь ее дочери
Она рассказала, что Екатерина Тишкевич находится в одесской больнице, одной из лучших в городе. Наряду с ней всегда ответственные врачи, которые боролись за ее жизнь до последнего, не игнорируя мелочей, проводили консилиумы, привлекали выдающихся специалистов. Рядом всегда есть муж актрисы, Валентин Томусяк.
Они (врачи – 24 Канал) боролись круглосуточно и самоотверженно. Но я видела, что даже они иногда растерялись. Когда выходили из палаты, понимала это по глазам. Пока ее не сняли с ИВЛ – эти дни были просто черными для нас,
поделилась Наталья Малащук.
Сейчас они ожидают окончательных результатов, чтобы составить точную причину сепсиса. Возможно, во время процедуры в предыдущей больнице не была соблюдена необходимая чистота или оказалась проблема в катетере, или сам препарат не имел должной стерильности.
Что говорят врачи о состоянии Екатерины Тишкевич
Актриса остается в больнице, и ее состояние значительно улучшилось. Она уже начала постепенно двигаться по палате и коридору. После операции на ее руке установлен специальный аппарат, его снимут в ближайшие дни, а затем наложат швы. Планируется обсуждение возможной выписки, как только Екатерина полностью восстановится, а затем начнется период реабилитации.
Но пока актриса продолжает лечиться. Ее поддерживает мама, любимый мужчина и миллионы поклонников, которые обожают наблюдать за Тишкевичем на экране и ждут ее возвращения в киноиндустрию.
Екатерина Тишкевич восстанавливается после реанимации / Скриншот из инстаграма Натальи Малащук
Болезнь Екатерины Тишкевич: что известно
- Актриса продолжает борьбу с сильной головной болью, которая не покидает ее уже девять лет. Известно, что Екатерина была вынуждена каждый день принимать 17 таблеток, пытаясь облегчить свою боль.
- Звезда делилась, что пробовала как традиционные, так и альтернативные методы лечения, но медики долго не могли оказать ей помощь и установить окончательный диагноз.
- В конце концов, знаменитости диагностировали "соматоморфную головную боль, вызванную функциональным поражением мозга".
- Тишкевич пошла в психотерапию, упражнения и принимала лекарства. Позже отправилась на Бали, где пыталась принять свое состояние, заниматься медитацией и воздерживаться от лекарственных препаратов. Однако это также не лишило ее боли.
- В последнее время стало известно, что Екатерина Тишкевич в течение 10 дней находилась в реанимации из-за сепсиса, врачи спасали ее жизнь. К счастью, сейчас она поправляется.