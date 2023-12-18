Врачи обнаружили у актрисы сепсис. По словам ее матери, основная версия того, как эта инфекция попала к ее дочери, заключается в том, что инфекция была передана в больнице, где она лечилась из-за головной боли.

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Мама Екатерины Тишкевич рассказала о том, как врачи боролись за жизнь ее дочери

Она рассказала, что Екатерина Тишкевич находится в одесской больнице, одной из лучших в городе. Наряду с ней всегда ответственные врачи, которые боролись за ее жизнь до последнего, не игнорируя мелочей, проводили консилиумы, привлекали выдающихся специалистов. Рядом всегда есть муж актрисы, Валентин Томусяк.

Они (врачи – 24 Канал) боролись круглосуточно и самоотверженно. Но я видела, что даже они иногда растерялись. Когда выходили из палаты, понимала это по глазам. Пока ее не сняли с ИВЛ – эти дни были просто черными для нас,

поделилась Наталья Малащук.

Сейчас они ожидают окончательных результатов, чтобы составить точную причину сепсиса. Возможно, во время процедуры в предыдущей больнице не была соблюдена необходимая чистота или оказалась проблема в катетере, или сам препарат не имел должной стерильности.

Что говорят врачи о состоянии Екатерины Тишкевич

Актриса остается в больнице, и ее состояние значительно улучшилось. Она уже начала постепенно двигаться по палате и коридору. После операции на ее руке установлен специальный аппарат, его снимут в ближайшие дни, а затем наложат швы. Планируется обсуждение возможной выписки, как только Екатерина полностью восстановится, а затем начнется период реабилитации.

Но пока актриса продолжает лечиться. Ее поддерживает мама, любимый мужчина и миллионы поклонников, которые обожают наблюдать за Тишкевичем на экране и ждут ее возвращения в киноиндустрию.



Екатерина Тишкевич восстанавливается после реанимации / Скриншот из инстаграма Натальи Малащук

Болезнь Екатерины Тишкевич: что известно