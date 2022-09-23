"Очень устала от хронической боли": Екатерина Тишкевич продолжает борьбу с тяжелой болезнью

Украинскую актрису Екатерину Тишкевич мучают сильные головные боли неизвестного происхождения. Она, несмотря на страшную усталость и истощение, все еще ищет причину своей болезни.

Екатерина готовила к лечению заграницей, однако получила нелестное известие из больницы в Дании, поэтому продолжает борьбу в Украине. В инстаграме звезда поделилась своим самочувствием.

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Екатерина Тишкевич о своем самочувствии: "Продолжаю капельницы, пилюли, медитации, дыхание"

Актриса призналась, что уже забыла, когда выглядела уравновешенной, смелой, готовой творить и действовать – с ясной и свежей головой.

Но она надеется, что уже на финишной прямой по выходу из своих крайне тяжелых состояний: "Очень хочется уже написать, что я вырвалась из этой болезни. Но я усталая от хронической боли и тревоги за свое самочувствие, поэтому приняла решение поехать на лечение, туда, куда посоветовали врачи. Сама".

Продолжаю капельницы, пилюли, медитации, дыхание. Да и смена картинки должна хоть немного облегчить состояние, потому что я все лето, а теперь уже почти и сентябрь, пролежала дома или в больницах. Ни с кем не общаюсь, часто плачу, но веры не теряю,

– поделилась она.

По словам Екатерины, нужно быть "очень сильной девочкой и обязательно верить".

Екатерина Тишкевич / Фото из инстаграма актрисы

Болезнь Екатерины Тишкевич: коротко о главном

В конце июня 2022 года коллега Екатерины Анастасия Цимбалару рассказала о своей болезни, главным симптомом которой является "нестерпимая головная боль, которая начинается внезапно и не отпускает ни на секунду, болит 24/7 так сильно, что не может говорить или держать глаза открытыми".

Поставить диагноз в Украину не могут, поэтому отправляют ее на обследование в Европу. Все эти месяцы полномасштабной войны актриса, несмотря на страшную боль, продолжала волонтерить и помогать нашей стране.

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Кто такая Екатерина Тишкевич: фильмография актрисы

Актриса родилась в 1994 году в семье медиков. Дебютировала в студенческие годы. Тогда Екатерина Тишкевич получила свою первую роль в театральном спектакле "В поисках радости", где сыграла отрицательного персонажа Алену.

Карьеру в кино начала с работы в проекте "Женский врач", где сыграла эпизодическую роль во втором сезоне. Кроме того, снялась в детективном сериале "Возвращение Мухтара" и в украинской версии американского сериала Emergency Room "Скорая помощь". В 2015 году Екатерина сыграла главную роль в сериале "Бессмертник".

Звезда замужем за актером Валентином Томусяком, который сейчас рядом с ней и поддерживает ее в борьбе с болезнью.