Катерина готувала до лікування закордоном, однак отримала невтішну звістку з лікарні у Данії, тому наразі продовжує боротьбу в Україні. В інстаграмі зірка поділилася своїм самопочуттям.

Читайте ще "Не від кулі снайпера, і не віддавав бронежилет": мати Павла Лі розповіла правду про смерть сина

Катерина Тишкевич про своє самопочуття: "Продовжую крапельниці, пігулки, медитації, дихання"

Акторка зізналася, що вже забула, коли виглядала врівноваженою, сміливою, готовою творити й діяти – із ясною та свіжою головою.

Але вона сподівається, що вже на фінішній прямій по виходу зі своїх вкрай важких станів: "Дуже хочеться вже написати, що я вирвалася з цієї хвороби. Але я геть зморена від хронічного болю та тривоги за своє самопочуття, тому прийняла рішення поїхати на лікування, туди, куди порадили лікарі. Сама".

Продовжую крапельниці, пігулки, медитації, дихання. Та й зміна картинки має хоч трохи полегшити стан, бо я все літо, а тепер вже майже і вересень, пролежала вдома, або в лікарнях. Ні з ким не спілкуюсь, часто плачу, але віри не втрачаю,

– поділилася вона.

За словами Катерини, треба бути "дуже сильною дівчинкою й обов’язково вірити".

Катерина Тишкевич / Фото з інстаграму актриси

Хвороба Катерини Тишкевич: коротко про головне

Наприкінці червня 2022 року колега Катерини Анастасія Цимбалару розповіла про свою хворобу, головним симптомом якої є "нестерпний головний біль, який починається раптово і не відпускає ні на секунду, болить 24/7 так сильно, що не може говорити чи тримати очі відкритими".

Поставити діагноз в Україні не можуть, тому відправляють її на обстеження в Європу. Усі ці місяці повномасштабної війни акторка попри страшний біль продовжувала волонтерити й допомагати нашій країні.

Більше на Кіно 24 "Хімія зашкалює": Джонні Депп закрутив роман з адвокаткою, яка захищала його в суді

Хто така Катерина Тишкевич: фільмографія актриси

Акторка народилася 1994 року у родині медиків. Дебютувала в студентські роки. Тоді Катерина Тишкевич отримала свою першу роль у театральній виставі "У пошуках радості", де зіграла негативного персонажа Оленку.

Кар’єру в кіно розпочала з роботи у проєкті "Жіночий лікар", де зіграла епізодичну роль у другому сезоні. Крім цього, знялася у детективному серіалі "Повернення Мухтара" і в українській версії американського серіалу Emergency Room "Швидка допомога". У 2015 році Катерина зіграла головну роль у серіалі "Безсмертник".

Зірка одружена з актором Валентином Томусяком, який зараз поруч з нею і підтримує її у боротьбі з хворобою.