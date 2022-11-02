Набрала вес и заедаю тревоги, – Тышкевич рассказала, как чувствует себя из-за войны, несмотря на болезнь

Актриса Екатерина Тишкевич поделилась своими наблюдениями за украинцами во время войны. К тому же рассказала о своем самочувствии и помогает ли лечение от сильной головной боли.

Екатерина уже 8 лет страдает от сильных головных болей. Последние несколько месяцев она провела в больнице, где врачи пытались установить диагноз. Сейчас звезда все еще "на пилюлях", но чувствует себя лучше и чаще начала появляться в соцсетях.

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Екатерина Тишкевич о влиянии войны на организм и своем лечении

В инстаграме актриса поделилась новыми фотографиями из фотосессии, которой недавно порадовала своих поклонников. А в новом сообщении рассказала о том, как на украинцах отражается война. В частности, во время войны у нее появились проблемы с питанием, из-за чего набирает вес.

Как известно, Екатерина начала общаться с психологом, заверенным, что заедание тревог означает потребность в защите.

Я очень набрала вес за время полномасштабного вторжения. И тут сразу все: постоянные пилюли для моей головы и обычное заедание тревоги. Психолог говорит, что постоянное желание есть, то желание защиты. Логично. Защиты нам всем с вами сильно не хватает,

– написала Екатерина.

Звезда поделилась, что была у косметолога и спросила, сильно ли война отразилась на лицах ее клиенток. "Она ответила, что у тех, кто за границей (она к ним ездит), или у недавно вернувшихся в Украину – отражение войны на лице сильнее, чем у тех, кто все время провел здесь, дома, – сказала она. – Находясь далеко от дома, волнуясь за родных здесь, стряхиваешь только больше и стареешь быстрее".

В комментариях Екатерину спросили, как идет ее лечение, на что она ответила: "Пока на таблетках, но они действуют, то уже очень хорошо. Работаю с психологом, но, находясь здесь, очень трудно не стряхивать. Думаю на зиму немножко себя переместить в другую страну. Так что лечение продолжается".

Новая фотосессия Екатерины Тишкевич / Фото из инстаграма актрисы

Болезнь Екатерины Тишкевич: коротко о главном

В конце июня 2022 года коллега Екатерины Анастасия Цимбалару рассказала о своей болезни, главным симптомом которой является "нестерпимая головная боль, которая начинается внезапно и не отпускает ни на секунду, болит 24/7 так сильно, что не может говорить или держать глаза открытыми".

В октябре звезда наконец-то узнала причину своей болезни. Врачи поставили диагноз — соматоморфную головную боль, вызванную функциональным обломком мозга. После этого Екатерина сообщила, что за границу уже нет смысла ехать, а деньги, которые собирала на лечение, распределила между ВСУ, больными детьми и бездомными животными.

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Кто такая Екатерина Тишкевич: фильмография актрисы

Актриса родилась в 1994 году в семье медиков. Дебютировала в студенческие годы. Тогда Екатерина Тишкевич получила свою первую роль в театральном спектакле "В поисках радости", где сыграла отрицательного персонажа Алену.

Карьеру в кино начала с работы в проекте "Женский врач", где сыграла эпизодическую роль во втором сезоне. Кроме того, снялась в детективном сериале "Возвращение Мухтара" и в украинской версии американского сериала Emergency Room "Скорая помощь". В 2015 году Екатерина сыграла главную роль в сериале "Бессмертник".

Звезда замужем за актером Валентином Томусяком, который сейчас рядом с ней и поддерживает ее в борьбе с болезнью.