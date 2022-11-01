Лента "После. Долго и счастливо" была призвана расставить все точки на "I" между коронными романтическими персонажами Тессой Янг (Джозефин Лэнгфорд) и Хардином Скоттом (Хиро Файнс-Тиффин), вышедшими из-под пера американской писательницы Анны Тодд книг.

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Сначала фильм ожидался в отечественном прокате в конце августа-начале сентября, как и две предыдущие части франшизы, но из-за выхода с рынка компании-правовладельца в Украине VLG.Film и формирования ее бывшими сотрудниками нового украинско-балтийского прокатчика Adastra Cinema, которым удалось забрать права на фильмы этой серии – выпуск новой части любимой среди юных украинок франшизы затянулся.

К премьере официального украинского трейлера главный разбиватель сердец "После" Хиро Файнс-Тиффин записал обращение к украинским фанатам о том, что "После. Долго и счастливо" наконец-то выходит в кино, и что создатели фильма не прекращали думать об украинцах все это время.

Хиро Файнс-Тифин обратился к украинцам: смотрите трейлер "После. Долго и счастливо"

Интервью с Джозефином Лэнгфордом и Хиро Файнс-Тиффином

Перед выходом долгожданной четвертой части, которая оказалась "кульминационной", но не финальной (финал – 2023), исполнители главных ролей – Джозефин Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффин поделились своими мыслями об эволюции своих персонажей, роли франшизы в их жизни, а также уроки, которые может извлечь каждый из истории "После".

О напряжении при работе над лентой

Хиро, Джозефин, к событиям "После. Долго и счастливо" ваши персонажи подошли в максимально трудных для них обстоятельствах и их ждут огромные изменения. Вы ощутили это напряжение на себе во время работы над лентой?

Джозефин: Мы снимали третью и четвертую части "После" вместе, что позволило глубже ощущать и причинно-следственные связи, которые привели героев к определенной точке в их жизни, и эволюцию истории в целом. Это все произошло еще во время локдауна в пандемию, поэтому мы много снимали в Европе, все время находились вместе, было абсолютное чувство общества. Это, безусловно, помогло в работе над "После. Долго и счастливо".

Хиро: Думаешь, мы должны были жить "общежитием" и раньше? (Смеется).

Джозефин: А почему бы и нет?

Хиро: Действительно! На самом деле было очень волнительно подходить к истории с новой стороны, особенно когда кажется, что ты уже все знаешь. Да, вы правы, это напряжение. Но очень приятная.

Джозефин и Хиро в "После. Долго и счастливо" / Фото пресс-службы фильма

Как Тесса справляется с трудностями в новой главе "После"

Джозефин, в этой части Тесса сталкивается с многочисленными проблемами, переживающими множество девушек по всему миру: семейные трагедии, проблемы со здоровьем и репродукцией, болезненный разрыв, старт новой самостоятельной жизни. Чему, по вашему мнению, было больше: вы вложили в героиню какие-то свои личные переживания или наоборот, и ваша героиня скорее может научить, как справляться с трудностями?

Джозефин: Это всегда взаимный процесс. Когда ты подходишь к новой героини в самом начале, то вкладываешь в нее часть себя – это не только вопрос актерской физики: как она говорит, как смеется, как стоит, как ходит, как говорит по телефону, но и что-то внутри, дающее необходимую вспышку во взгляде. На этом этапе скорее меня учит Тесса, чем наоборот. У нас с ней немного общего, но я вижу, как она дорога фанам по всему миру, как они находят эхо ее переживаний в своей жизни, это волнующий опыт узнавать как она близка многим фанам.

О кардинальных изменениях Хардина

Хиро, ваш Хардин решает кардинально изменить свою жизнь, было ли это что-то новое для вас при работе с персонажем?

Хиро: Я радовался ему как своему близкому человеку, когда читал книгу, а позже – сценарий. При этом если часто в этом жанре изменения в герои происходят просто потому, что этого требует сам жанр, то в прозе Анны (Тодд – автор книжной серии "После", – 24 канал) все очень искренне, у Хардина действительно миллион причин, чтобы перестать заниматься саморазрушением. Это и Тесса, и семья, и он сам, и его писательский талант, которому нужно развитие, а не вечное хаотическое безумие. Для него "долго и счастливо" – это приход от хаоса тьмы к определенному порядку света, где может быть свой дурдом, но уже нет распада личности и отношений.

Джозефин и Хиро в "После. Долго и счастливо" / Фото пресс-службы фильма

Как Хардин и Тесса реагируют на токсичность и абьюз

На просторах Интернета часто можно найти обвинение франшизы в токсичности и оправдании абьюза. Как вы реагируете на это?

Хиро: Я думаю, что ответы на эти вопросы хранятся в этом фильме. Современный зритель часто нетерпелив, я сам такой, понимаю, но нет, эта история никак не оправдывает токсичность. Тесса продолжала бы бегать за Хардином, он продолжал бы свое безумие, их окружение тоже находилось в полном хаосе. Но все совсем не так.

Джозефин: Анна отвечала на этот вопрос, что в ее книгах нет идеальных героев. Каждый несет бремя прошлого и важно только то, как они с этим справляются.

Сюжет. Любовь Тессы и Хардина столкнется с новыми испытаниями, однако их страсть станет еще сильнее. Вот только Хардин никак не может успокоить своих демонов, тогда как Тесса уже не та наивная девушка, мир чей он перевернул с ног на голову. Ей дальше кажется, что она в вечных попытках спасти Хардина может потерять саму себя. Интересно, ждет их счастливый финал? Или "долго и счастливо" это не о Тессе и Хардине?

О впечатлениях от франшизы

Чем для вас стала франшиза "После"?

Джозефин: Это феноменальный опыт и сильнейшее попадание в индустрию. Ведь это не просто роль, это ответственность за попадание в образ, который уже полюбился, потому что у читателей уже была картинка в голове. "После" – это чувствительная и чувственная история, а это всегда актерский вызов.

Хиро: Совершенно согласен. Я очень благодарен за этот опыт, мы уже выходим на финишную прямую, но самое интересное только впереди.

Джозефин и Хиро в "После. Долго и счастливо" / Фото пресс-службы фильма

Не упустите. После. Долго и счастливо в кинотеатрах Украины с 3 ноября. Больше премьер ноября 2022 – по ссылке.