Стрічка "Після. Довго і щасливо" була покликана розставити всі крапки на "І" між коронними романтичними персонажами Тессою Янг (Джозефін Ленгфорд) та Хардіном Скоттом (Хіро Файнс-Тіффін), що вийшли з-під пера американської письменниці Анни Тодд в однойменній серії книг.

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Спочатку фільм очікувався у вітчизняному прокаті наприкінці серпня-початку вересня, як і дві попередні частини франшизи, але через вихід з ринку компанії-правовласника в Україні VLG.Film та формування її колишніми співробітниками нового українсько-балтійського прокатника Adastra Cinema, яким вдалося забрати права на фільми цієї серії – випуск нової частини улюбленої серед юних українок франшизи затягнувся.

До прем'єри офіційного українського трейлера головний розбивач сердець "Після" Хіро Файнс-Тіффін записав звернення до українських фанів про те, що "Після. Довго і щасливо" нарешті виходить у кіно, і що творці фільму не припиняли думати про українців весь цей час.

Хіро Файнс-Тіффін звернувся до українців: дивіться трейлер "Після. Довго і щасливо"

Перед виходом довгоочікуваної четвертої частини, яка виявилася "кульмінаційною", але не фінальною (фінал – 2023 року), виконавці головних ролей – Джозефін Ленгфорд та Хіро Файнс-Тіффін поділилися своїми думками про еволюцію своїх персонажів, роль франшизи у їх житті, а також про уроки, які може винести кожен з історії "Після".

Хіро, Джозефіне, до подій "Після. Довго і щасливо" ваші персонажі підійшли в максимально важких для них обставинах й на них чекають величезні зміни. Ви відчули цю напругу на собі під час роботи над стрічкою?

Джозефін: Ми знімали третю та четверту частини "Після" разом, що дозволило глибше відчувати й причинно-наслідкові зв'язки, які привели героїв до певної точки в їхньому житті, та еволюцію історії загалом. Це все трапилося ще під час локдауну в пандемію, тому ми багато знімали в Європі, весь час перебували разом, було абсолютне відчуття товариства. Це, безумовно, допомогло в роботі над "Після. Довго і щасливо".

Хіро: Думаєш, ми повинні були жити "гуртожитком" і раніше? (Сміється).

Джозефін: А чому б і ні?

Хіро: Справді! Насправді було дуже хвилююче підходити до історії з нового боку, особливо, коли здається, що ти вже все знаєш. Так, ви маєте рацію, це напруга. Але дуже приємна.

Джозефін та Хіро у "Після. Довго і щасливо" / Фото пресслужби фільму

Джозефін, у цій частині Тесса стикається з численними проблемами, які переживають безліч дівчат по всьому світу: сімейні трагедії, проблеми зі здоров'ям та репродукцією, болісний розрив, старт нового самостійного життя. Чого, на вашу думку, було більше: ви вклали в героїню якісь свої особисті переживання чи навпаки, і ваша героїня швидше може навчити як справлятися з труднощами?

Джозефін: Це завжди взаємний процес. Коли ти підходиш до нової героїні на самому початку, то вкладаєш у неї частину себе – це не лише питання акторської фізики: як вона розмовляє, як сміється, як стоїть, як ходить, як говорить телефоном, а й щось усередині, що дає необхідний спалах у погляді. На цьому етапі швидше мене вчить Тесса, ніж навпаки. У нас з нею небагато спільного, але я бачу, як вона дорога фанам по всьому світу, як вони знаходять відлуння її переживань у своєму житті, це хвилюючий досвід дізнаватися як вона близька багатьом фанам.

Хіро, ваш Хардін вирішує кардинально змінити своє життя, чи це було щось нове для вас при роботі з персонажем?

Хіро: Я радів за нього як за свою близьку людину, коли читав книгу, а пізніше – сценарій. При цьому якщо часто в цьому жанрі зміни в герої відбуваються просто тому, що цього вимагає сам жанр, то в прозі Анни (Тодд – авторка книжкової серії "Після", – 24 канал) все дуже щиро, у Хардіна й справді мільйон причин, щоб перестати займатися саморуйнуванням. Це і Тесса, і сім'я, і ​​він сам, і його письменницький талант, якому потрібен розвиток, а не вічне хаотичне божевілля. Для нього "довго і щасливо" – це прихід від хаосу темряви до певного порядку світла, де може бути свій дурдом, але вже немає розпаду особистості та стосунків.

Джозефін та Хіро у "Після. Довго і щасливо" / Фото пресслужби фільму

На просторах Інтернету часто можна знайти звинувачення франшизи в токсичності та виправдання аб'юзу. Як ви на це реагуєте?

Хіро: Я думаю, що відповіді на ці питання зберігаються у цьому фільмі. Сучасний глядач часто нетерплячий, я сам такий, розумію, але ні, ця історія ніяк не виправдовує токсичності. Тесса продовжувала б бігати за Хардіном, він продовжував би своє безумство, їхнє оточення теж перебувало б у повному хаосі. Але все зовсім не так.

Джозефін: Анна якось відповідала на це запитання, що у її книгах немає ідеальних героїв. Кожен несе тягар минулого і важливим є лише те, як вони з цим справляються.

Чим для вас стала франшиза "Після"?

Джозефін: Це феноменальний досвід та дуже сильне потрапляння в індустрію. Адже це не просто роль, це відповідальність за влучення в образ, який вже полюбився, бо читачі вже мали картинку в голові. «Після» – це чутлива та чуттєва історія, а це завжди акторський виклик.

Хіро: Абсолютно згоден. Я дуже вдячний за цей досвід, ми вже виходимо на фінішну пряму, але найцікавіше тільки попереду.

Джозефін та Хіро у "Після. Довго і щасливо" / Фото пресслужби фільму