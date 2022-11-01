Стрічка "Після. Довго і щасливо" була покликана розставити всі крапки на "І" між коронними романтичними персонажами Тессою Янг (Джозефін Ленгфорд) та Хардіном Скоттом (Хіро Файнс-Тіффін), що вийшли з-під пера американської письменниці Анни Тодд в однойменній серії книг.

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Спочатку фільм очікувався у вітчизняному прокаті наприкінці серпня-початку вересня, як і дві попередні частини франшизи, але через вихід з ринку компанії-правовласника в Україні VLG.Film та формування її колишніми співробітниками нового українсько-балтійського прокатника Adastra Cinema, яким вдалося забрати права на фільми цієї серії – випуск нової частини улюбленої серед юних українок франшизи затягнувся.

До прем'єри офіційного українського трейлера головний розбивач сердець "Після" Хіро Файнс-Тіффін записав звернення до українських фанів про те, що "Після. Довго і щасливо" нарешті виходить у кіно, і що творці фільму не припиняли думати про українців весь цей час.

Хіро Файнс-Тіффін звернувся до українців: дивіться трейлер "Після. Довго і щасливо"

Інтерв’ю з Джозефін Ленгфорд та Хіро Файнс-Тіффін

Перед виходом довгоочікуваної четвертої частини, яка виявилася "кульмінаційною", але не фінальною (фінал – 2023 року), виконавці головних ролей – Джозефін Ленгфорд та Хіро Файнс-Тіффін поділилися своїми думками про еволюцію своїх персонажів, роль франшизи у їх житті, а також про уроки, які може винести кожен з історії "Після".

Про напругу під час роботи над стрічкою

Хіро, Джозефіне, до подій "Після. Довго і щасливо" ваші персонажі підійшли в максимально важких для них обставинах й на них чекають величезні зміни. Ви відчули цю напругу на собі під час роботи над стрічкою?

Джозефін: Ми знімали третю та четверту частини "Після" разом, що дозволило глибше відчувати й причинно-наслідкові зв'язки, які привели героїв до певної точки в їхньому житті, та еволюцію історії загалом. Це все трапилося ще під час локдауну в пандемію, тому ми багато знімали в Європі, весь час перебували разом, було абсолютне відчуття товариства. Це, безумовно, допомогло в роботі над "Після. Довго і щасливо".

Хіро: Думаєш, ми повинні були жити "гуртожитком" і раніше? (Сміється).

Джозефін: А чому б і ні?

Хіро: Справді! Насправді було дуже хвилююче підходити до історії з нового боку, особливо, коли здається, що ти вже все знаєш. Так, ви маєте рацію, це напруга. Але дуже приємна.

Джозефін та Хіро у "Після. Довго і щасливо" / Фото пресслужби фільму

Як Тесса справляється з труднощами у новій главі "Після"

Джозефін, у цій частині Тесса стикається з численними проблемами, які переживають безліч дівчат по всьому світу: сімейні трагедії, проблеми зі здоров'ям та репродукцією, болісний розрив, старт нового самостійного життя. Чого, на вашу думку, було більше: ви вклали в героїню якісь свої особисті переживання чи навпаки, і ваша героїня швидше може навчити як справлятися з труднощами?

Джозефін: Це завжди взаємний процес. Коли ти підходиш до нової героїні на самому початку, то вкладаєш у неї частину себе – це не лише питання акторської фізики: як вона розмовляє, як сміється, як стоїть, як ходить, як говорить телефоном, а й щось усередині, що дає необхідний спалах у погляді. На цьому етапі швидше мене вчить Тесса, ніж навпаки. У нас з нею небагато спільного, але я бачу, як вона дорога фанам по всьому світу, як вони знаходять відлуння її переживань у своєму житті, це хвилюючий досвід дізнаватися як вона близька багатьом фанам.

Про кардинальні зміни Хардіна

Хіро, ваш Хардін вирішує кардинально змінити своє життя, чи це було щось нове для вас при роботі з персонажем?

Хіро: Я радів за нього як за свою близьку людину, коли читав книгу, а пізніше – сценарій. При цьому якщо часто в цьому жанрі зміни в герої відбуваються просто тому, що цього вимагає сам жанр, то в прозі Анни (Тодд – авторка книжкової серії "Після", – 24 канал) все дуже щиро, у Хардіна й справді мільйон причин, щоб перестати займатися саморуйнуванням. Це і Тесса, і сім'я, і ​​він сам, і його письменницький талант, якому потрібен розвиток, а не вічне хаотичне божевілля. Для нього "довго і щасливо" – це прихід від хаосу темряви до певного порядку світла, де може бути свій дурдом, але вже немає розпаду особистості та стосунків.

Джозефін та Хіро у "Після. Довго і щасливо" / Фото пресслужби фільму

Як Хардін та Тесса реагують на токсичність та аб’юз

На просторах Інтернету часто можна знайти звинувачення франшизи в токсичності та виправдання аб'юзу. Як ви на це реагуєте?

Хіро: Я думаю, що відповіді на ці питання зберігаються у цьому фільмі. Сучасний глядач часто нетерплячий, я сам такий, розумію, але ні, ця історія ніяк не виправдовує токсичності. Тесса продовжувала б бігати за Хардіном, він продовжував би своє безумство, їхнє оточення теж перебувало б у повному хаосі. Але все зовсім не так.

Джозефін: Анна якось відповідала на це запитання, що у її книгах немає ідеальних героїв. Кожен несе тягар минулого і важливим є лише те, як вони з цим справляються.

Сюжет. Кохання Тесси та Хардіна стикнеться з новими випробуваннями, однак їхня пристрасть стане ще сильнішою. Ось тільки Хардін ніяк не може заспокоїти своїх демонів, тоді як Тесса вже не та наївна дівчина, чий світ він перевернув з ніг на голову. Їй далі здається, що вона у вічних спробах врятувати Хардіна, може втратити саму себе. Цікаво, чекає на них щасливий фінал? Чи "довго і щасливо" це не про Тессу та Хардіна?

Про враження від франшизи

Чим для вас стала франшиза "Після"?

Джозефін: Це феноменальний досвід та дуже сильне потрапляння в індустрію. Адже це не просто роль, це відповідальність за влучення в образ, який вже полюбився, бо читачі вже мали картинку в голові. «Після» – це чутлива та чуттєва історія, а це завжди акторський виклик.

Хіро: Абсолютно згоден. Я дуже вдячний за цей досвід, ми вже виходимо на фінішну пряму, але найцікавіше тільки попереду.

Джозефін та Хіро у "Після. Довго і щасливо" / Фото пресслужби фільму

Не пропустіть. Після. Довго та щасливо у кінотеатрах України з 3 листопада. Більше прем’єр листопада 2022 – за посиланням.