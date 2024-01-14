Екатерина Тишкевич, недавно вышедшая из комы, стала жертвой мошенников

Украинская актриса Екатерина Тишкевич только недавно вышла из длительной медикаментозной комы. Теперь же она сообщила, что стала жертвой мошеннической схемы.

Выяснилось, что недобросовестные люди использовали тяжелое положение знаменитости, собирая средства, якобы для ее лечения, но на самом деле просто обманывали людей. Актрису очень возмутило такие действия аферистов, поэтому она подчеркнула, что для них в аду должен быть отдельный котел.

К теме Попала в собственный ад, – Екатерина Тишкевич впервые рассказала, как она оказалась в коме

Екатерина Тишкевич стала жертвой мошенников

Дело в том, что неизвестные создали учетную запись в тик токе на имя актрисы, где открыли сбор на ее лечение. Сама же Екатерина предостерегла поклонников, подчеркнув, что никаких сборов на лечение пока нет.



Екатерина Тишкевич стала жертвой мошенников / Скриншот из инстаграмм-сторис

Кроме того, знаменитости показала скриншоты, где она якобы лично обращается за финансовой помощью на восстановление после тяжелой болезни и "благодарна" неравнодушным. Впрочем, артистка опять-таки указала, что это неправда.

Для этих людей в аду должен быть отдельный котел,

– подчеркнула Екатерина.



Екатерина Тишкевич стала жертвой мошенников / Скриншот с инстаграмм-сторис

Екатерина Тишкевич попала в больницу