З'ясувалося, що недобросовісні люди використовували важке становище знаменитості, збираючи кошти, нібито на її лікування, але насправді просто дурили людей. Акторку дуже обурило такі дії аферистів, тож вона наголосила, що для них у пеклі має бути окремий котел.

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Катерина Тишкевич стала жертвою шахраїв

Річ у тім, що невідомі створили обліковий запис у тіктоці на ім'я акторки, де відкрили збір на її лікування. Сама ж Катерина застерегла шанувальників, підкресливши, що ніяких зборів на лікування наразі немає.



Катерина Тишкевич стала жертвою шахраїв / Скриншот з інстаграм-сторіс

Крім того, знаменитості показала скриншоти, де вона нібито особисто звертається за фінансовою допомогою на відновлення після важкої хвороби та "вдячна" небайдужим. Втім, артистка знову ж таки зазначила, що це неправда.

Для цих людей у пеклі має бути окремий котел,

– наголосила Катерина.



Катерина Тишкевич стала жертвою шахраїв / Скриншот з інстаграм-сторіс

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