З'ясувалося, що недобросовісні люди використовували важке становище знаменитості, збираючи кошти, нібито на її лікування, але насправді просто дурили людей. Акторку дуже обурило такі дії аферистів, тож вона наголосила, що для них у пеклі має бути окремий котел.
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Катерина Тишкевич стала жертвою шахраїв
Річ у тім, що невідомі створили обліковий запис у тіктоці на ім'я акторки, де відкрили збір на її лікування. Сама ж Катерина застерегла шанувальників, підкресливши, що ніяких зборів на лікування наразі немає.
Катерина Тишкевич стала жертвою шахраїв / Скриншот з інстаграм-сторіс
Крім того, знаменитості показала скриншоти, де вона нібито особисто звертається за фінансовою допомогою на відновлення після важкої хвороби та "вдячна" небайдужим. Втім, артистка знову ж таки зазначила, що це неправда.
Для цих людей у пеклі має бути окремий котел,
– наголосила Катерина.
Катерина Тишкевич стала жертвою шахраїв / Скриншот з інстаграм-сторіс
Катерина Тишкевич потрапила в лікарню
- 10 грудня стало відомо, що акторка у вкрай важкому стані перебуває в реанімації.
- Згодом з'ясувалося, що у дівчини виявили сепсис. Внаслідок цього в Катерини сильно страждали легені, печінка та серце.
- Лише через тиждень акторка вийшла з реанімації.
- Вже 21 грудня стало відомо про те, що Тишкевич почувається значно краще. Тож її виписали з лікарні й вона продовжила реабілітацію вдома.