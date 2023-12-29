Впервые после выписки из больницы: тяжелобольная Екатерина Тишкевич вышла на связь

Екатерину Тишкевич выписали из больницы после того, как неделю боролись за ее жизнь в реанимации. В украинской актрисы обнаружили сепсис. Сейчас Тишкевич уже дома.

Впрочем, после того, как Екатерину выписали из больницы, она не выходила на связь в инстаграмме И только сегодня, 29 декабря, после массированного ракетного удара по Украине, она отреагировала.

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Актриса опубликовала два важных видео

Екатерина Тишкевич отреагировала на массированную ракетную атаку россиян по украинским городам.

Первая видеозапись показывает последствия обстрела многоэтажного дома в Одессе, что привело к гибели трех человек и ранению по меньшей мере 22 человек, среди которых двое детей в возрасте 6 и 8 лет и беременная женщина.

На втором видео представлены последствия обстрелов в разных украинских городах, включая Киев, Одессу, Запорожье и Днепр.



Видеозаписи, опубликованные Тишкевичем / Скриншот

Тишкевич не пропустила террористические атаки молча и поделилась информацией о военных преступлениях России со своей аудиторией, насчитывающей почти 25 тысяч человек.

Екатерину Тишкевич выписали из больницы

Последний раз актриса выходила на связь, когда ее выписывали из больницы в Одессе. Тогда она отметила, что врачи, оказывавшие ей медицинскую помощь, являются настоящими героями, потому что они спасли ей жизнь.

Кроме этого, Тишкевич поблагодарила всех за проявленную поддержку, теплые слова, молитвы и добрые мысли. Вероятно, сейчас украинская актриса также находится в Одессе, поскольку после сложного лечения ее ожидает длительная реабилитация.