Впервые после выписки из больницы: тяжелобольная Екатерина Тишкевич вышла на связь
Источник:Екатерина Тишкевич
Екатерину Тишкевич выписали из больницы после того, как неделю боролись за ее жизнь в реанимации. В украинской актрисы обнаружили сепсис. Сейчас Тишкевич уже дома.
Впрочем, после того, как Екатерину выписали из больницы, она не выходила на связь в инстаграмме И только сегодня, 29 декабря, после массированного ракетного удара по Украине, она отреагировала.
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Актриса опубликовала два важных видео
Екатерина Тишкевич отреагировала на массированную ракетную атаку россиян по украинским городам.
Первая видеозапись показывает последствия обстрела многоэтажного дома в Одессе, что привело к гибели трех человек и ранению по меньшей мере 22 человек, среди которых двое детей в возрасте 6 и 8 лет и беременная женщина.
На втором видео представлены последствия обстрелов в разных украинских городах, включая Киев, Одессу, Запорожье и Днепр.
Видеозаписи, опубликованные Тишкевичем / Скриншот
Тишкевич не пропустила террористические атаки молча и поделилась информацией о военных преступлениях России со своей аудиторией, насчитывающей почти 25 тысяч человек.
Екатерину Тишкевич выписали из больницы
Последний раз актриса выходила на связь, когда ее выписывали из больницы в Одессе. Тогда она отметила, что врачи, оказывавшие ей медицинскую помощь, являются настоящими героями, потому что они спасли ей жизнь.
Кроме этого, Тишкевич поблагодарила всех за проявленную поддержку, теплые слова, молитвы и добрые мысли. Вероятно, сейчас украинская актриса также находится в Одессе, поскольку после сложного лечения ее ожидает длительная реабилитация.