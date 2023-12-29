Утім, після того, як Катерину виписали з лікарні, вона не виходила на зв'язок в інстаграмі. І лише сьогодні, 29 грудня, після масованого ракетного удару по Україні, вона відреагувала.

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Акторка опублікувала два важливих відео

Катерина Тишкевич відреагувала на масовану ракетну атаку росіян по українських містах.

Перший відеозапис показує наслідки обстрілу багатоповерхового будинку в Одесі, що призвело до загибелі трьох осіб та поранення щонайменше 22 людей, серед яких двоє дітей у віці 6 та 8 років та вагітна жінка.

На другому відео представлені наслідки обстрілів у різних українських містах, включаючи Київ, Одесу, Запоріжжя та Дніпро.



Відеозаписи, які опублікувала Тишкевич / Скриншот

Тишкевич не пропустила терористичні атаки мовчки та поділилася інформацією про воєнні злочини Росії зі своєю аудиторією, яка налічує майже 25 тисяч осіб.

Катерину Тишкевич виписали з лікарні

Востаннє акторка виходила на зв'язок, коли її виписували з лікарні в Одесі. Тоді вона відзначила, що лікарі, які надавали їй медичну допомогу, є справжніми героями, бо вони врятували їй життя.

Крім цього, Тишкевич подякувала всім за виявлену підтримку, теплі слова, молитви та добрі думки. Ймовірно, зараз українська акторка також знаходиться в Одесі, оскільки після складного лікування на неї очікує тривала реабілітація.